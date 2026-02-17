El detenido por matar a su expareja en el centro de salud de Benicàssim pasará este miércoles a disposición judicial

El hombre de 70 años detenido por presuntamente asesinar a su expareja en Benicàssim (Castellón) pasará este próximo miércoles a disposición judicial, según ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Tras presidir un minuto de silencio en Delegación de Gobierno, Bernabé ha indicado, tal y como confirmó la Guardia Civil a este diario, que no había denuncias previas ni la víctima ni su expareja estaban en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén).

Se trata de la primera mujer asesinada en la Comunitat Valenciana este 2026 por violencia de género y la séptima en España en lo que va de año, 1.350 desde 2003.

Bernabé se ha sumado "al dolor de la familia de la víctima, de los hijos, de todos los familiares y amigos, al dolor del municipio de Benicàssim y a la condena más absoluta a la violencia machista, a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

"Los discursos negacionistas no contribuyen y no ayudan a luchar contra uno de los principales terrorismos que se producen en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista", ha denunciado.

Además, ha dicho que la violencia de género "hay que señalarla y no negarla, además de combatirla desde todas las administraciones".

Violencia de género

Los hechos se produjeron este pasado lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde trabajaba la víctima, de 64 años, como enfermera.

El hombre supuestamente propinó varias puñaladas a su expareja, que resultó herida de gravedad.

Los servicios médicos atendieron a la mujer en el ambulatorio antes de su traslado en ambulancia al Hospital General de Castelló de la Plana con pronóstico reservado.

Finalmente, la sanitaria falleció y el agresor fue arrestado.

Ana era una profesional con muchos años de experiencia en el sector, muy apreciada por compañeros y vecinos que este lunes se concentraron en la plaza de Les Corts del municipio, junto al centro sanitario, para mostrar su "más absoluta repulsa" ante el asesinato machista.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este asesinato como un caso de violencia de género, lo que eleva a siete el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

El Ayuntamiento de Benicàssim ha decretado dos días de luto oficial y ha celebrado este martes un minuto de silencio, al igual que otras instituciones valencianas.

7 víctimas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo homicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han pedido que se lleven a cabo todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

También el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado un mensaje en su cuenta de X en el que expresa su "más firme rechazo y condena ante el asesinato de Ana a manos de su expareja en Benicàssim".

"Todo mi apoyo y cercanía a su familia, amistades y compañeros. Seguimos intensificando nuestros esfuerzos y recursos en la lucha contra la violencia sobre la mujer, para proteger a las víctimas y erradicar esta lacra", indica el president, que pide "tolerancia cero".