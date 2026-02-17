El Ayuntamiento cifra en un 10% el incremento del uso de la bicicleta en Valencia en los últimos dos años

Los desplazamientos en bicicleta por la ciudad han crecido un 10% en los dos últimos años, según datos del Ayuntamiento de Valencia.

Estas fuentes también destacaron un aumento del uso de la EMT, con un 4,5%. El autobús alcanzó en 2025 el récord de 120 millones de pasajeros.

Asimismo, los datos sobre el tráfico de 2025 señalan incrementos sostenidos en los accesos de la ciudad, pero un descenso en la circulación de los principales viales y calles.

Según los datos de control de la concejalía de Movilidad, el incremento de la bicicleta y del autobús ha contribuido a la disminución desde este año 2023 del tráfico interior en la ciudad.

La circulación en las principales vías de la ciudad, que son las de más de 30.000 pasos diarios, aumentó en el primer semestre de 2025 en 32.027 pasos respecto al mismo periodo de 2024. Lo que supone un aumento porcentual del 1,9%. En el segundo semestre de 2025, descendió en 33.535 pasos, con una bajada del 1,93%.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, afirmó este martes en un comunicado que "no se debe obviar la evolución positiva del transporte público y alternativo como el de la EMT y la bici".

"Es un hecho incuestionable que la movilidad en vehículo privado interna en la ciudad en las vías principales de más de 30.000 pasos diarios se mantiene estable e incluso disminuye a pesar de los daños y afecciones en las infraestructuras del metro como consecuencia de la DANA y del aumento generalizado de la movilidad, del incremento las intensidades de los accesos a la ciudad y del incremento de la población", subrayó el edil.

Tráfico

En relación con los accesos a la ciudad, del análisis de la comparativa entre el año 2024 y 2025 se desprende que la intensidad aumentó en el primer semestre en 6.347 vehículos, lo que supone un incremento de 1,08%, que coincide con el período postdana en que ni Renfe Cercanías ni FGV habían recuperado totalmente sus servicios.

En cuanto al segundo semestre, el aumento fue de 2.371 vehículos y un incremento del 0,5%.

Los datos de los accesos hacen referencia a vehículos que pasan una sola vez por las espiras dispuestas en las entradas de la ciudad y, por tanto cada paso se corresponde con un vehículo.

Sin embargo, en la cifra de tráfico interior hay que tener en cuenta que un mismo vehículo puede pasar sucesivas veces por diferentes espiras ubicadas en diferentes vías. En cualquier caso por las espiras ubicadas en vías interiores circulan no sólo los vehículos que acceden desde fuera de la ciudad, sino también los vehículos de los propios vecinos de Valencia.

Por tanto si a pesar del ligero incremento de accesos de la ciudad se ha producido una bajada de circulación en las vías interiores, esta circunstancia pone de manifiesto que son los vecinos de Valencia los que han optado por modos alternativos de transporte, como la EMT o la bicicleta, según defiende el Consistorio.

Al respecto, señala a que la congestión del tráfico que se aprecia es debida a las obras de reurbanización en la avenida de Giorgeta y Pérez Galdós, que han producido un trasvase de vehículos a vías alternativas, como por ejemplo la Gran Vía Fernando el Católico o el Bulevar Sur.