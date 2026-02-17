Ana Sorribas, la comprometida enfermera asesinada por su ex: divulgaba en YouTube sobre "el duelo en la ruptura de pareja"

Este lunes, una enfermera del centro de salud de Benicàssim, en Castellón, fue asesinada a manos de su expareja, quien asestó varias cuchilladas con un arma blanca de grandes dimensiones.

Ella era Ana Sorribas, una profesional con muchos años de experiencia en el sector, que era muy apreciada por compañeros y vecinos que este lunes se concentraron en la plaza de Les Corts, junto al centro sanitario, para mostrar su "más absoluta repulsa" ante el asesinato machista.

La mujer, de 64 años de edad, era una profesional muy comprometida con el cuidado de las personas, como lo demuestra el canal de YouTube en el que ofrecía consejos y recomendaciones de utilidad para la salud.

Desde cómo tratar a un paciente encamado hasta cómo superar el duelo, Ana divulgaba sobre aspectos básicos de la salud y del cuidado sanitario. De hecho, en una de sus publicaciones, hablaba sobre "el duelo en la ruptura de pareja".

"En el duelo por una pérdida, la persona desaparece; aquí la persona no se va a ningún lado, está viviendo pero sin nosotros", afirmaba Ana en su canal de YouTube.

Bajo el nombre de "Tus mejores cuidados", durante años hizo divulgación de aspectos a tener en cuenta en pacientes y también en quienes los cuidan, con consejos prácticos y con vídeos que superan a día de hoy las decenas de miles de visitas.

Comprometida y activa en la salud, Ana Sorribas era enfermera del centro sanitario de Benicàssim, en la provincia de Castellón, donde, presuntamente, su expareja, un hombre de 70 años y de nacionalidad española, acabó con su vida y, posteriormente, fue detenido por agentes de la Guardia Civil.

Concentración en Benicàssim

Como condena del "atroz" asesinato de Ana, Dones Progressistes convocó una concentración en la localidad frente al centro de salud, donde se guardó un minuto de silencio y han depositado velas y un ramo de flores.

Durante el acto se mostraron carteles con el nombre de la mujer asesinada, Ana, y lanzaron gritos de "Ni una más". La vicepresidenta de Dones Progressistes de Benicàssim, Ruth Gandarias, transmitió sus condolencias a la familia y compañeros de la enfermera.

Como asociación feminista "nos negamos a que sea un número más, ha sido en el puesto de trabajo y, además, ha entrado impunemente y ha podido cometer esto delante de la gente. Es atroz, estamos muy consternados", manifestó.

El crimen

El crimen se produjo sobre las 12:30 horas cuando la víctima se encontraba trabajando y recibió varias cuchilladas presuntamente por su expareja con un arma blanca de grandes dimensiones.

Tras la agresión, el presunto asesino fue detenido por agentes de la Guardia Civil, según informaron fuentes de la comandancia provincial a EL ESPAÑOL.

La mujer ha sido atendida en el lugar por los servicios sanitarios y ha sido trasladada por una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) al Hospital General Universitario de Castellón, donde finalmente ha fallecido, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).