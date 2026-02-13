Muere un operario en un accidente durante el montaje de la iluminación de una falla de Burjassot (Valencia)

Un accidente laboral que acaba en tragedia. Un operario murió este jueves en Burjassot (Valencia) mientras montaba la iluminación de la falla María Ros-Santo Tomás de la localidad.

Los hechos sucedieron sobre las 17.00 horas de este jueves, según han confirmado fuentes sanitarias, policiales y la propia comisión fallera en sus redes sociales.

Tras el suceso, hasta el lugar del siniestro, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.

Al producirse el accidente, el equipo médico asistió al trabajador, que había sufrido un traumatismo craneoencefálico.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova, según el CICU. El herido murió en el centro hospitalario, según fuentes sanitarias.

Por otro lado un equipo de la Policía Científica se desplazó al lugar de los hechos para realizar la inspección de la zona.

El suceso ha sacudido al mundo fallero, y la comisión de Burjassot María Ros-Santo Tomás no ha dudado en expresar el pésame por lo sucedido durante las labores de montaje de la iluminación de la falla.

Así, a través de sus redes sociales escriben: "Desde la falla María Ros-Santo Tomás queremos expresar nuestro más profundo pésame, porque durante las labores de montaje de la iluminación de la falla se ha producido un grave accidente laboral que, lamentablemente, ha tenido como consecuencia el fallecimiento de un operario de la empresa encargada del montaje".



"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de trabajo en estos momentos tan dolorosos. Queremos hacerles llegar todo nuestro apoyo, solidaridad y respeto", añaden.