El Hospital Quirónsalud Valencia alerta del aumento de urgencias pediátricas por problemas digestivos

Entre los síntomas digestivos más habituales por los que los niños acuden a urgencias destacan los vómitos persistentes, la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, la pérdida de apetito y el estreñimiento.

Los trastornos digestivos se han convertido en una de las causas más habituales de consulta en los Servicios de Urgencias Pediátricas.

Tal como explica el doctor Sergio Negre, coordinador del Servicio de Pediatría y especialista en Gastroenterología Infantil del Hospital Quirónsalud Valencia, este aumento está relacionado con “la mayor incidencia de patologías como las alergias alimentarias o la enfermedad inflamatoria intestinal”.

El doctor Negre detalla que las urgencias digestivas que más se atienden en la infancia son la gastroenteritis aguda, el estreñimiento severo, el dolor abdominal y la apendicitis. Entre ellas, la gastroenteritis viral —que provoca vómitos y diarrea— continúa siendo la principal causa de atención médica, mientras que la apendicitis se mantiene como la urgencia quirúrgica más frecuente en la edad pediátrica.

Síntomas digestivos más comunes

Los motivos más habituales que llevan a los niños a Urgencias son los vómitos persistentes, la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, la pérdida de apetito y el estreñimiento.

Aunque muchos casos pueden controlarse en casa, el doctor Negre subraya la importancia de acudir al hospital si el dolor abdominal es intenso o localizado, aparecen vómitos o deposiciones con sangre, fiebre elevada, un abdomen muy distendido o signos de deshidratación, como disminución de la orina, sequedad en la boca o decaimiento general.

Qué tratamientos deben evitarse

El especialista advierte del riesgo de automedicar a los niños, ya que “algunos fármacos pueden enmascarar síntomas relevantes y dificultar el diagnóstico de enfermedades graves”. Por ello, no deben administrarse antidiarreicos, antibióticos sin indicación médica ni analgésicos potentes, y se recomienda no utilizar remedios naturales o caseros que carezcan de respaldo científico.

Además, se desaconseja restringir la ingesta de líquidos en caso de vómitos o diarrea, sustituir el suero de rehidratación oral por refrescos o bebidas deportivas o suspender la alimentación durante periodos prolongados.

Atención pediátrica permanente

El Hospital Quirónsalud Valencia dispone de un servicio de Urgencias Pediátricas operativo las 24 horas y de un equipo de profesionales en Pediatría con diversas subespecialidades, incluida la Gastroenterología Infantil.

Todos trabajan de forma coordinada para asegurar un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado. “Cuando hay duda, lo más prudente es consultar.

Los padres conocen mejor que nadie a sus hijos y, si perciben algo fuera de lo habitual, deben acudir al hospital”, concluye el doctor Sergio Negre.