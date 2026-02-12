El viento sacude de nuevo Valencia y la Aemet activa la alerta amarilla: el Ayuntamiento cierra parques y jardines

Nueva jornada de vientos en la Comunitat Valenciana por el impacto de la borrasca Nils. Desde rachas de más de 130 kilómetros por hora hasta retrasos en las líneas de Cercanías e incidencias por caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada.

Ante las previsiones de la Aemet, el Ayuntamiento de Valencia ha optado por cerrar de nuevo los parques y jardines por las rachas de viento previstas para este jueves a causa del aviso amarillo del organismo por fuertes vientos.

En los servicios del núcleo de Cercanías ha habido retrasos de hasta veinte minutos o modificaciones del recorrido por meteorología adversa por vientos en las líneas C1, C2, C3 y C6, según ha indicado el organismo a través de su cuenta oficial de X.

En Metrovalencia, a última hora de ayer la caída de un árbol en la vía interrumpió la circulación entre Entrepins y La Canyada, ya restablecida, y provocó importantes retrasos en la línea 2, según ha informado Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en redes sociales.

También el fuerte viento provocó anoche retrasos y desvíos en el aeropuerto de Valencia, donde se registraron rachas de 105 kilómetros por hora, aunque en lo que va de mañana no se han producido incidencias destacadas, según fuentes del aeropuerto.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que hasta las 7:32 horas de este jueves los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han intervenido en 80 servicios relacionados con los fuertes vientos y los bomberos de la ciudad de València, en 53.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha realizado actuaciones de retirada de árboles en los municipios de Torrent, Ontinyent, Almussafes y Xàtiva, y de elementos de fachada en Gandia y Alboraya.

Según el Consorcio de Valencia, desde las 8:00 horas del miércoles a las 8:00 del jueves se han acumulado 90 servicios relacionados con el viento, y a partir de las ocho de la mañana de hoy ya se han movilizado a seis nuevos servicios.

En Castellón, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado hasta las 10.00 horas de este jueves un total de 24 servicios relacionados con el viento, entre ellos la retirada de árboles caídos en la vía pública y saneamiento y retirada de elementos varios, especialmente techados y planchas de estructuras de viviendas.

Incidencias en Valencia

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha informado en un comunicado de que durante la pasada noche el viento, con rachas de 95,4 kilómetros por hora, ha causado dieciséis incidencias, todas ellas sin daños personales.

Torrent mantiene este jueves el cierre de parques y jardines, centros deportivos al aire libre, la suspensión de actividades al aire libre y el cierre de paelleros y áreas recreativas mientras dure la alerta naranja del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Entre las incidencias más relevantes destacan la caída de un árbol de unos 30 metros en Corral del Colero, que afectó al tendido eléctrico y a la calzada, así como otro árbol caído sobre líneas eléctricas en la zona de Font de la Teula.

En el municipio de Xàtiva, según un comunicado del Ayuntamiento, ha habido una decena de incidencias sin daños personales, relacionadas principalmente con la caída de árboles y ramas, desperfectos en el mobiliario urbano y daños puntuales en elementos de la vía pública.

Las incidencias más relevantes han sido la caída de árboles que llegaron a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal, dejando temporalmente incomunicados a algunos vecinos.