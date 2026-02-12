Valencia baja un 14% los pisos turísticos y denuncia a más de mil: Ciutat Vella y Poblats Marítims encabezan la lista

Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El número de pisos turísticos en la ciudad de Valencia se ha reducido un 14% en los dos últimos años, según los datos que hizo públicos este jueves la alcaldesa, María José Catalá.

Concretamente, desde que la Corporación municipal aprobó la moratoria que impide dar nuevas licencias en mayo de 2024, el número de apartamentos turísticos registrados en la base de datos de Visit Valencia ha pasado de los 10.516 a los 9.057, lo que supone 1.459 menos.

Son datos estadísticos oficiales registrados en el sistema de inteligencia turística de la Fundación Visit Valencia, entidad pública conformada por el Ayuntamiento y empresas locales del sector turístico.

Además, desde el Ayuntamiento afirmaron que la Policía Local continúa con la labor inspectora para detectar y sancionar apartamentos turísticos sin autorización.

En relación con estas inspecciones, la alcaldesa señaló que han interpuesto "más de 1.000 denuncias en los dos últimos años". Los distritos de Ciutat Vella y Poblats Marítims encabezan la lista.

Catalá hizo este balance durante la visita al inicio de las obras de 91 viviendas de protección pública y alquiler social en el barrio de Malilla, junto a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Las obras se incluyen en el marco del Plan Vive de la Generalitat, con el que se están construyendo casi 200 viviendas en la ciudad de Valencia con una aportación autonómica de 9 millones de euros.

"Situación caótica"

En un comunicado, la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones, Paula Llobet, señaló que "los gobiernos municipales de Compromis y PSPV dejaron en Valencia una situación caótica".

"No solo dejaron a la ciudad sin una regulación clara que impidiera el incremento desmedido de apartamentos turísticos, sino que tampoco pusieron en marcha las inspecciones y no declararon el cierre de las actividades ilegales", agregó.

Al respecto, señaló que el Ayuntamiento está "combatiendo el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones y determinación y elaborando una normativa que, desde la seguridad jurídica, ponga freno a la proliferación de estos apartamentos".

Por su parte, el concejal del PSPV Javier Mateo resaltó que "los datos del Ayuntamiento muestran una reducción desde que el PP introdujo modificaciones en el registro de Visit Valencia, pero los datos de la Generalitat muestran justo lo contrario, que los apartamentos en la ciudad han crecido un 30%".