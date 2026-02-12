La Guardia Civil traslada a la jueza que para recuperar los WhatsApp de Cuenca necesitan una comisión rogatoria a EEUU

La Guardia Civil ha trasladado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que para recuperar los mensajes de WhatsApp relacionados con la emergencia que José Manuel Cuenca intercambió el 29 de octubre se necesitaría una Comisión Rogatoria Internacional dirigida a obtener los datos que la compañía pudiera tener en EEUU.

Para recuperar los mensajes enviados por Telegram, apuntan, se necesitaría una orden europea de investigación a la empresa en Bruselas.

Así consta en un oficio de fecha 9 de febrero en el que la Guardia Civil responde a la petición de la magistrada de solicitar que los titulares de ambas redes sociales recuperaran los mensajes que el el exjefe de gabinete de Carlos Mazón se intercambió el día de la dana con los dos investigados: Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

La intención de la jueza también es conocer qué habló con el expresidente de la Generalitat, con el ex secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; o los ex altos cargos de Justicia Raúl Quilez y Alberto Martín Moratillas.

La jueza realizó esta petición el pasado 22 de enero para tratar de recuperar los mensajes de Cuenca, después de que el ex jefe de ganinete de Mazón devolviera a la Generalitat su terminal móvil reseteado y con los WhatsApps, por tanto, borrados.

Según señalaba la magistrada en la petición, el terminal devuelto por Cuenca a través del Servicio de Asuntos Generales y Patrimonio corresponde al Iphone 14 Pro Max 256GB Space Black, que era el que usaba el día de la dana.

Pero, según consta en el informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el móvil fue reseteado el 7 de enero de este año, antes de su entrega a la DGTIC, "por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados".

Asimismo, añade que en la diligencia de cotejo practicada el pasado 16 de enero, Cuenca dio su autorización para que se procediera al acceso a su línea telefónica para recuperar, si fuera posible, los mensajes, después de que tres técnicos de la DGTIC no lograran en sede judicial recuperar los mensajes de WhatsApp introduciendo su tarjeta SIM en el anterior terminal.

Investigación

La Guardia Civil señala en el oficio que, para atender esa solicitud, por parte del equipo se estableció contacto con el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que tienen la capacidad técnica para este tipo de solicitudes.

La contestación recibida es que, en relación con las posibles solicitudes relacionadas con Telegram, en las directrices que la unidad tiene para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades judiciales redactadas en el marco del Proyecto Sirius de Europol "no se indica la posibilidad de solicitar contenido de las conversaciones, por lo que se desconoce si atienden a dichas peticiones".

En todo caso, indica que "la única forma viable sería la expedición de una Orden Europea de Investigación dirigida a Telegram Messenger INC Avenue Huart Hamoir 71, 1031, Brussels, Belgium".

Sobre WhatsApp, la Guardia Civil señala que en caso de que la cooperación voluntaria no sea una solución viable, "las autoridades competentes deberán seguir un proceso de asistencia jurídica mutua (MLA). En este caso, WhatsApp Inc. en EEUU es la entidad correcta a la que dirigirse, y no WhatsApp Irlanda".

"WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes entregados", indica el informe.

Además, "los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días. Para mejorar el rendimiento y entregar los mensajes multimedia de manera más eficiente, como cuando muchas personas comparten una foto o un video popular, WhatsApp puede conservar ese contenido en sus servidores durante un periodo de tiempo más largo", añade.

Asimismo, cuando un usuario elimina su cuenta, WhatsApp "elimina la información conservada". "El proceso puede tardar hasta 90 días y las copias de la información del usuario pueden conservarse durante un periodo de tiempo más largo", explica.

Atendiendo a todo esto, el medio de solicitar los datos, apunta la Guardia Civil, sería la comisión rogatoria a EEUU. En todo caso, en las dos redes sociales, para solicitar el contenido "se deberían especificar los identificadores válidos de los usuarios sobre los que se solicitan los datos".