Compromís alquila un piso turístico "supuestamente clausurado" y el Ayuntamiento defiende que es legal

La líder de Compromís en Valencia, Papi Robles, compareció este jueves desde un apartamento turístico que figura como clausurado en el listado facilitado por el Ayuntamiento de Valencia.

La formación nacionalista eligió un piso situado en el barrio de la Malva-rosa que "sigue activo y puede reservarse sin ningún impedimento en plataformas como Booking".

Robles denunció que esta situación se repite en otras viviendas de uso turístico "supuestamente clausuradas".

Precisamente este jueves, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, afirmó que, según los datos de Visit Valencia, el número de apartamentos se ha reducido en un 14%.

"Estamos en uno de los apartamentos que Catalá dice que ha cerrado. Ni son 1.000, ni están cerrados. Es una operación de propaganda que no resiste la prueba de los hechos", afirmó la portavoz de Compromís.

En este sentido, explicó que el listado completo de apartamentos clausurados facilitado no llega a los mil casos, sino que "se queda en poco más de 800".

Además, denunció que muchas de las resoluciones no son órdenes de cierre, sino simples actas de inspección. Para la coalición valencianista, este caso "demuestra que ni la moratoria funciona ni las supuestas órdenes de cierre se están ejecutando de manera efectiva".

Apartamento elegido

Según Compromís, el apartamento desde el que ha comparecido Robles fue denunciado en abril de 2024 por la Policía Local y recibió una orden de cierre en mayo del mismo año.

Pese a ello, en noviembre de 2024 fue dado de alta en el registro de la Generalitat como vivienda turística, en plena moratoria municipal. Y, dos años después, sigue funcionando con normalidad.

Por su parte, fuentes municipales desmintieron que este apartamento sea ilegal. Al respecto, explicaron que la petición de licencia del piso en la calle Beato Juan Grande es del año 2022, cuando gobernaba Compromís.

"Papi Robles ha demostrado con su performance de apartamentos turísticos lo que hemos venido denunciando desde el PP, la barra libre que PSOE y Compromis impusieron en la ciudad durante los 8 años de gobierno de Ribó", añadieron dichas fuentes.

Remarcaron que a este inmueble no le afectaba la moratoria y que durante este jueves se les comunicó a la asociación de vecinos que había denunciado que el apartamento dispone de licencia y es legal.

"Es vergonzoso que monten numeritos con situaciones que ellos crearon porque siguen con su estrategia de mentir y manipular", concluyeron.