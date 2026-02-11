Nuevo choque entre Catalá y Mompó, esta vez por albergar el museo de Nino Bravo tras romper la familia con Aielo

El inmediato cierre del museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit ha desencadenado un nuevo choque entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación, Vicente Mompó. Ambos pugnan por mantenerlo vivo.

El Ayuntamiento de la localidad natal del artista anunció este lunes el cierre del museo dedicado a su figura después de que la familia comunicase la no renovación de los contratos de cesión de derechos.

Ante tal circunstancia, el Ayuntamiento de Valencia reaccionó rápido este lunes. Ofreció la ciudad para albergarlo. No obstante, parece ser la Diputación de Valencia la que tiene una negociación más avanzada al respecto.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, habrá un gran museo de Nino Bravo en la capital bajo el paraguas de la Diputación de Valencia, y del mismo se mantendrá una muestra en Aielo de Malferit.

El cierre del museo suscitó varias preguntas: '¿por qué?, ¿qué ha pasado?, ¿qué ocurrirá ahora con las piezas?'. Con el paso de las horas se han podido contestar algunas.

Una de las hijas del artista, Eva Ferri, justificó la decisión de la familia en "la falta de mantenimiento y de dinamización" del centro museístico.

Esto, según aseguró Ferri, ha llevado incluso al "deterioro" de piezas como decenas de telegramas. También a "la pérdida de un pantalón" del artista, que, como el resto de la colección, posee un valor sentimental incalculable.

18.000 euros

Según ha podido confirmar este diario, el 'detonante' de esta decisión de la familia habría sido el impago de un canon de 18.000 euros que la familia cobraba al Ayuntamiento de Aielo por la cesión de sus pertenencias.

Por el momento, la familia tiene previsto acudir en marzo a las instalaciones para recoger el material. La familia está "abierta" a que el legado se exhiba al público "pero con los recursos necesarios para que todo esté en perfecto estado".

Además, la propia Ferri llegó a decir que la ciudad de Valencia sería "ideal". Pero tal circunstancia parece que se materializará de la mano de la administración provincial.

El museo de Nino Bravo ya estaba vinculado al Museo Valenciano de Etnología (L'ETNO), dependiente de la propia Diputación, que está dispuesta a pagar el canon de 18.000 euros a la familia y suplir así el impago del Ayuntamiento de Aielo de Malferit.

A cambio, los planes de la Diputación pasan por abrir una gran exposición sobre Nino Bravo en Valencia y mantener, al mismo tiempo, una fija en su pueblo natal.

La propuesta de la Diputación, que ya ha trasladado a la familia y a la empresa promotora, está basada en la profesionalización de la custodia de las piezas dentro de la Red de Museos Etnológicos.

Se trata de "dar una respuesta técnica y profesional" que asegure la integridad de la colección y evite que el legado de Nino Bravo "abandone el municipio donde reside su arraigo".

Para Mompó, "esta acción sigue la línea de éxito de otras iniciativas itinerantes y descentralizadas de la Diputación, como son las muestras itinerantes del MuVIM y el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO), que llevan la cultura fuera de la capital valenciana".