El juzgado acuerda prisión provisional para el hombre acusado de matar a su vecino de un tiro en Catarroja

El juzgado acuerda prisión sin fianza para el hombre acusado de matar a su vecino de un tiro en Catarroja

La Plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido en relación con la muerte a tiros de su vecino de la localidad valenciana de Catarroja.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el hombre ha quedado investigado en una causa abierta por un delito de homicidio/asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación de los hechos.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado domingo. Un hombre de 46 años murió en un edificio de la calle Charco de Catarroja como consecuencia de disparos de arma de fuego.

Sobre las 11.56 horas entró un aviso al CICU donde se informaba de la presencia de un hombre herido en la finca. Hasta el lugar de los hechos se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico únicamente pudo certificar la muerte del herido, de 46 años.

Aunque inicialmente se apuntaba la posibilidad de que el presunto autor de los disparos se hubiera podido atrincherar en la vivienda, finalmente se comprobó que había huido del lugar, al que regresó un par de horas después para entregarse a los agentes.

Vecinos del inmueble señalaron a Europa Press que habían oído un disparo, si bien no habían visto lo sucedido y apuntaban a una discusión por el volumen de la música como origen del suceso.