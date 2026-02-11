La jueza de la dana cita a todo el personal encargado de vigilar barrancos: agentes de la CHJ, de la Generalitat y bomberos

La jueza de la dana ha citado a un total de 39 nuevos testigos. Se trata de todo el personal que el día de la tragedia estaba o desplegado o encargado de la vigilancia de los barrancos afectados.

En concreto, ha acordado la comparecencia de 10 'Policías del Agua' de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 8 bomberos forestales y 21 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente (dependiente de la Generalitat).

Todavía no hay fecha para la citación de todos estos testigos.

Respecto a los agentes de la CHJ, la jueza los cita después de que la Audiencia de Valencia admitiera parcialmente el recurso de uno de las acusaciones.

Tras ello, la Fiscalía pidió una serie de diligencias a la Confederación: que identificara a los agentes o guardas fluviales que el día de la dana, en la demarcación hidrográfica coincidente con el territorio de la provincia de Valencia, "realizaron las labores de control y vigilancia propias del ejercicio de sus funciones".

También que informara "de las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron dicho cometido", además de los "términos municipales" que éstas comprenden.

Del mismo modo, la Fiscalía solicitó al organismo de cuenca que detallara "los cauces (ríos y barrancos) que discurren por las zonas, subzonas, sectores y subsectores en los que cada uno de los aludidos agentes o guardas desempeñaron su quehacer, y de los términos municipales que comprenden" cada una de estas.

La CHJ respondió a todo ello, aunque no facilitó el horario de los agentes desplegados -no se le ha requerido en el juzgado-. Esta información la ha acabado facilitando, al detalle, a una petición de la comisión de investigación del Senado.

Así, ha determinado las horas de retirada de los Policías del Agua del barranco del Poyo el día de la dana: 14:01, 14:49 y 16:57.

En definitiva, los trabajadores acabaron su jornada antes de las 17:00. Las avenidas de agua se produjeron justo a continuación, cuando ya no había agentes de la CHJ sobre el terreno.

Tampoco había bomberos, movilizados por la Generalitat, que se retiraron antes de las 15:00 horas tras ser desplegados después de la alerta hidrológica del Poyo a las 12:20.

Ni agentes medioambientales, dependientes igualmente de la Generalitat, que directamente no fueron desplegados aquella jornada.

La jueza de la dana ha insistido, a lo largo de múltiples autos, en que la vigilancia del barranco del Poyo -aquel que ocasionó la mayor parte de las muertes- correspondía a la Generalitat. Al igual que las medidas de protección civil que, a su juicio, no se llevaron a cabo por una alerta a la población que considera errónea y tardía.

La Fiscalía, sin embargo, sí ha entendido necesarias las diligencias relacionadas con los agentes de la CHJ desplegados el día de la dana. Así, pidió que, una vez se identificara a los agentes de la Confederación, se les llamara como testigos. Y es lo que ha hecho ahora la jueza.

A ello se unió que la magistrada pidió asimismo la identificación de cada uno de los bomberos forestales que, a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, el día 29 de octubre de 2024, fueron a realizar funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro y del barranco del Poyo.

Una vez remitida por la Generalitat, también se les ha citado como testigos.

Cabe recordar que la movilización de los bomberos se produjo después de que la Generalitat decretara las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo. Esta última a las 12:20. El Centro de Coordinación de Emergencias decidió enviar a los efectivos a varias escalas.

Sin embargo, se retiraron antes de las 15:00 tras recibir la orden en una de las decisiones más polémicas de aquella jornada y de la cual no se dio cuenta a Emergencias. El jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, aseguró en una sorprendente declaración ante la jueza que no tuvo conocimiento aquella jornada de que eso había ocurrido.

En cuanto a los agentes medioambientales, la magistrada ha citado a aquellos que tenían asignados a los municipios en los que se encontraban los cauces relacionados con la tragedia.