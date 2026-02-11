Jornada de puertas abiertas en la sede de Emergencias donde se reúne el Cecopi: desde allí se gestionó la dana

La Conselleria de Emergencias e Interior ha programado una nueva jornada de puertas abiertas en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.

Se trata de la XXII edición de este encuentro, y contará con la presencia de cerca de un centenar de profesionales de una docena de organismos de seguridad y emergencias.

Con esta jornada, cuya última edición se celebró en Sagunto (Valencia), se busca conmemorar el Día Europeo del Teléfono de Emergencias 112, que oficialmente es el 11 de febrero.

La jornada de puertas abiertas tendrá lugar en los espacios exteriores del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el próximo sábado, 14 de febrero, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha explicado que el objetivo de esta jornada "es dar a conocer a todo el que esté interesado el trabajo que se realiza en el 112 Comunitat Valenciana, así como en todos los servicios de seguridad y emergencias".

Con estas jornadas, "queremos ofrecer una visión global del funcionamiento y la coordinación de las distintas agencias y organismos que integran el sistema de seguridad y emergencias de la Comunitat Valenciana, tanto en su actividad ordinaria como en la gestión de situaciones de emergencia", ha indicado Rodríguez.

El teléfono único de emergencias es un servicio "que atiende llamadas, además de en castellano y valenciano, en inglés, francés y alemán, y en el que están integrados más de 100 organismos de seguridad y emergencias, lo que nos permite realizar no solo una atención a todas las llamadas que se reciben, sino una movilización eficaz, efectiva y coordinada de todos los recursos necesarios", ha concretado.

Además, la secretaria autonómica ha querido "agradecer y poner en valor el trabajo de todos estos profesionales que integran y forman parte de este servicio, que es la puerta de entrada y el primer contacto de los ciudadanos con los servicios de emergencia".

Durante este día, los visitantes podrán aprender cómo funciona el teléfono único de emergencias, hablar con bomberos, policías, militares y personal sanitario, que resolverán cualquier duda que tengan.

Concretamente, participarán en esta jornada servicios de emergencias y seguridad como el de los Bomberos Forestales y los Agentes Medioambientales de la Generalitat; los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia; la Policía de la Generalitat; la Policía Local de l'Eliana y de Torrent y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros organismos.

Desde las 11 hasta las 13.30 horas se podrá también disfrutar de diferentes actividades, como un ejercicio de excarcelación, dos exhibiciones caninas y una maniobra de autoprotección.

Asimismo, en la zona de exposiciones, los asistentes podrán ver de cerca un camión autobomba y un todoterreno del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat de la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

También se podrá visitar el camión del Puesto de Mando Avanzado (PMA), lugar donde se toman las decisiones más importantes por los altos mandos en plena emergencia.

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat desplegará todo su dispositivo en el transcurso de la jornada, a través de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, diferentes grupos de voluntarios de Protección Civil, la plataforma 112CV, la Unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat (SGISE), el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El teléfono único europeo de Emergencias 112 se implantó en la Comunitat Valenciana el 21 de junio de 1999 después de unas semanas en pruebas y, desde entonces, ininterrumpidamente, ha dado servicio los 365 días del año, las 24 horas del día.

La primera llamada fue atendida por una operadora que gestionó una emergencia médica. Es el único número al que se puede llamar desde cualquier móvil, esté bloqueado o no, con número PIN o no y con independencia de la compañía telefónica.

En los 27 años de funcionamiento del servicio, el 112 ha recibido 91.741.231 llamadas en cinco idiomas: castellano, valenciano, inglés, francés y alemán. Esta feria es "muy importante, no sólo para los adultos, sino también para los niños", ha señalado la secretaria autonómica.