Valencia ultima un gemelo digital de la ciudad para "mejorar la capacidad de respuesta" ante las emergencias

El Ayuntamiento de Valencia está ultimando la creación de un gemelo digital que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

Así lo anunció este martes la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, quien aseguró que la dana de 2024 o el incendio que arrasó un edificio en Campanar demostraron que "la tecnología tiene que ser empleada para anticiparnos a fenómenos adversos".

En el complejo de la Fariñera, donde presentó la Estrategia 2026 Valencia Innovation Capital, la primera edil explicó que los bomberos ya están trabajando en esta herramienta, para tener un cuadro de mando que les permita actuar de manera más eficiente.

Concretamente, están haciendo las primeras pruebas de este proyecto en el edificio del barrio de Safranar donde se realojaron las víctimas del complejo incendiado en Campanar, al ser un bloque "laberíntico, con muchos pasillos".

La estrategia, según señaló, es identificar los edificios de la ciudad más vulnerables, por su altura o por contener materiales inflamables en su fachada y estudiar todos los posibles escenarios ante una emergencia.

Al respecto, Catalá explicó que Valencia será la primera ciudad española en aplicar simulación urbana avanzada previa a la ejecución de determinados grandes proyectos.

A través de esta herramienta, el Ayuntamiento podrá analizar distintos escenarios antes de ejecutar actuaciones relevantes, lo que permitiría tomar decisiones "con mayor rigor y transparencia en proyectos que impactan directamente en la vida cotidiana de la ciudadanía".

Experiencia inmersiva

Por otra parte, anunció un proyecto para extender el uso de tecnologías inmersivas con gafas de 3D a espacios municipales, para explicar mejor las estrategias y los proyectos públicos, desarrollar contenidos educativos, conectar innovación, patrimonio y cultura, y crear nuevas experiencias de turismo urbano.

Concretamente, avanzó que antes de verano estará en marcha una experiencia de este tipo en las Torres de Serranos.

María José Catalá con unas gafas 3D este martes

El objetivo es que los visitantes conozcan el monumento, pero también lo conecten con la historia de la ciudad a través de recreaciones de la Valencia contemporánea a su construcción y otros detalles de su entorno.

El tercer proyecto anunciado es el programa ‘València Conecta Talento’, un espacio estable de conexión entre juventud, empresas, universidades y políticas públicas.

El fin es generar oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional en la ciudad, evitando la fuga de talento.

El programa buscará alinear la formación, las necesidades empresariales y las iniciativas públicas para facilitar itinerarios profesionales ligados a la economía del conocimiento.

20.000 empleos

Durante la presentación de esta estrategia de la innovación, Catalá defendió que en 2025 "el ecosistema innovador valenciano ha superado por primera vez los 200 millones de euros de inversión captada, que ya sostiene más de 20.000 empleos cualificados y que alcanza una valoración cercana a los 4.000 millones de euros".

Un crecimiento que se ha visto respaldado, según afirmó, por una inversión municipal de 16 millones de euros en la estrategia y más de un millón en ayudas directas para transformar innovación en empresas y empleo.

El cálculo municipal de retorno estimado es de casi cuatro euros por cada euro público invertido por el Ayuntamiento.