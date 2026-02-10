Compromís pregunta en una encuesta a los vecinos de Valencia si votarían a Mónica Oltra para ser alcaldesa

"¿Votaría a Compromís si Mónica Oltra fuera candidata a la alcaldía de Valencia?". Esta es una de las preguntas que incluye una encuesta encargada por la coalición en la ciudad y cuyo trabajo de campo ha finalizado recientemente.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el sondeo -elaborado por una conocida encuestadora nacional- incluye en otras cuestiones a la que fuera vicepresidenta de la Generalitat. Por ejemplo, para interrogar a los vecinos sobre si la preferirían a ella o a Papi Robles -portavoz de Compromís en el Ayuntamiento- como cabeza de cartel en 2027.

También para medir la percepción de si Oltra mejoraría la gestión de la ciudad.

"No podíamos hacer un sondeo ignorando una realidad existente ahora mismo", comentan fuentes de Compromís preguntadas sobre la encuesta.

El sondeo, como es lógico, consta de multitud de interrogantes sobre Valencia y sobre valoración de diversos líderes. Algunos de ellos también en comparación con Oltra.

El resultado del estudio realizado se conocerá dentro de unas semanas y resulta relevante porque evidencia el debate que hay ahora mismo dentro de Compromís.

Como ha publicado este periódico, la propia Papi Robles comunicó en las ejecutivas de la coalición (ciudad y país) que había trasladado a Oltra su intención de hacerse a un lado si ésta decidía postularse como alcaldable.

"Si quiere ser la candidata, la cabeza de lista de Valencia estará disponible para ella", dijo Robles en aquella reunión de la dirección del partido.

Sin embargo, y pese a la intención clara de la portavoz municipal, no ha habido ningún ofrecimiento oficial a Oltra por parte de la cúpula. Una decisión así debería abordarse en los órganos de la coalición y nada de ello ha tenido lugar.

La falta de iniciativa en este sentido, de hecho, ya ha provocado malestar en el seno de la coalición. No son pocos los que piensan que debería haberse producido, ya hace tiempo, un acercamiento de la dirección a la exvicepresidenta y lograr así un deshielo.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, anda siempre a medio camino en el apoyo a Oltra. Mientras asegura que tiene las puertas abiertas en la coalición, reconoce que "no hay nada" por el momento sobre su candidatura y que será una decisión tanto personal de ella como "colectiva" a la interna.

Lo cierto es que el tiempo corre y la encuesta encargada en la ciudad llega en un momento que tampoco parece casual. El sondeo podría reflejar si Compromís mejoraría resultados con Oltra de candidata o si hay, o no, una considerable distancia entre ella y Robles como aspirante preferente.

Además, las preguntas resultan relevantes en sí mismas teniendo en cuenta el debate interno. La cuestión es si la coalición actuará en función del resultado.

Situación judicial

La que fuera vicepresidenta de la Generalitat se encuentra a la espera de la apertura definitiva de juicio oral por la causa de encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. El juez ya la ha archivado dos veces pero la Audiencia de Valencia muestra un criterio opuesto.

Mientras se resuelve esa situación judicial que ya se eterniza en el tiempo, Oltra guarda silencio sobre su futuro y continúa ejerciendo la abogacía a la que regresó tras su dimisión en junio de 2022. Eso sí, el ámbito en el que se plantearía un hipotético regreso es el municipal.

Ese retorno ha dado lugar a algunos movimientos y a multitud de especulaciones. Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix -partido que gobierna junto al PP en al Diputación de Valencia- la querría de candidata a la alcaldía de Valencia.

Ambos son muy amigos. Pero en este partido admiten que ese movimiento es muy complicado y dudan de que acabara materializándose.

En todo caso, la exvicepresidenta de la Generalitat no se ha estado quieta y ha reaparecido públicamente en conferencias y seminarios. Uno de ellos en la sede de Esquerra Unida.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, elogió su figura e instó a Compromís a unirse al proyecto plurinacional en un reciente acto en Valencia en el que se postuló para encabezar un "espacio liderado por las naciones sin Estado".

Si Oltra se une a algo o a nada sigue siendo una de las grandes incógnitas dentro de la política valenciana.