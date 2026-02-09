El 'yonki del dinero' justifica su cambio de versión en el caso Imelsa porque cuando declaró "iba fumado"

El exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha negado este lunes el cobro de comisiones en la pieza E del caso Imelsa. Un cambio de versión que ha justificado ahora en que cuando lo declaró no estaba en sus "mejores condiciones" porque iba "fumado".

Benavent ha declarado este lunes en el juicio por el supuesto amaño de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilícitas.

En su declaración, ha asegurado que no puede ratificar la versión que dio en su día porque en aquella época "la gran mayoría de veces" iba "perjuficado físicamente" porque fumaba marihuana. "Iba fumado", ha dicho.

Asimismo, ha insistido en que manipuló las grabaciones que originaron el procedimiento: "En esa época contaba muchas mentiras", ha advertido en una jornada en la que también están citados otros dos acusados, los empresarios Carlos Turró y Carlos Vicent.

El exgerente de Imelsa, que solo ha respondido a las preguntas de sus abogados y a una pregunta de la jueza, ha asegurado que "cortaba y pegaba" audios porque su anterior estrategia procesal "era implicar a todo el mundo y salpicar al PP en todo lo posible".

Benavent, que comparte banquillo en este procedimiento con Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II el Just, se enfrenta en esta pieza a seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho -como cooperador-, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama también el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

El "yonqui del dinero" ha subrayado en su declaración que fue contratado en la Fundación Jaume II por el entonces conseller Esteban González Pons, quien "conocía de mi experiencia en el Ayuntamiento de Xàtiva, donde era concejal, y me contrató como persona de confianza, como enlace".

El investigado ha explicado que su cometido era principalmente un expediente relativo a un traslado de un claustrillo que estaba Madrid, algo "complicado" y que "tardó en ejecutarse cuatro años". "Al ser tan complicado -ha añadido- González Pons me quiso entre su gabinete y la fundación".

En esta línea, Benavent, quien ha aclarado que trabajaba en dependencias del gabinete del conseller aunque a veces se trasladaba a la sede de fundación, ha manifestado que "claro" que hizo trabajos para la fundación, por los que cobró.

De esta forma, ha negado lo que manifestó en instrucción porque esas declaraciones las hizo "bajo influencia emocional". Y respecto a su trabajo en la fundación se ha referido a "reuniones, preparación de expedientes y viajes", entre otros.

Preguntado por si recibió dinero o "algo" de empresarios o adjudicatarios de contratos municipales en aquella época, Benavent ha dicho que "no". Tampoco recibió, según sus declaraciones, indicaciones de empresarios para influir en la mesa de contratación o de valoración.

"No he recibido ninguna instrucción de nadie. No sé quién estaba en la mesa de contratación", ha apostillado.