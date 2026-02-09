El primer día de la huelga ferroviaria provoca retrasos y cancelaciones en la red de Cercanías de Valencia

Primer día de huelga ferroviaria en el país y primeras incidencias en la red de Cercanías de Valencia, la cual se ha visto afectada por retrasos y cancelaciones debido a incidencias relacionadas con la movilización y averías

Ante el paro convocado desde el sector ferroviario tras los accidentes de las últimas semanas, la red opera en servicios mínimos, fijados por el Ministerio de Transportes en el 75% de los servicios habituales en hora punta y el 50% durante el resto de la jornada.

Renfe cifra en un 11,8% el seguimiento de la huelga en Valencia en la plantilla del grupo (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías y Renfe Ingeniería y Mantenimiento).

Por su parte, el sindicato Semaf cifra el seguimiento en un 100% y ha asegurado el cumplimiento de los servicios mínimos. "Hay algunos mínimos que no salen por cuestiones de mala gestión en la organización de los trenes y de los trabajadores por parte de la empresa", ha señalado.

Cuatro líneas de Cercanías se han visto afectadas por los retrasos y las cancelaciones. En la Línea C1, un tren con salida prevista a las 07.05 horas de la estación Gandia con destino València Nord ha efectuado su salida con 16 minutos de retraso por una incidencia del tren anterior.

También en la Línea C1, se ha informado de que no han circulado varios trenes por "incidencia operativa derivada de la huelga".

En concreto, un tren con salida prevista a las 07.40 horas de la estación València Nord con destino Gandia, otro tren con salida prevista a las 09.05 horas de la estación de Gandia hacia València Nord, un tren con salida prevista a las 08:10 horas de València Nord con destino Gandia y un tren con salida prevista a las 10.05 horas de esta última estación hacia València Nord.

Por su parte, un tren con salida prevista a las 09.40 horas de la estación València Nord con destino Gandia ha efectuado su salida con 48 minutos de retraso por una avería.

En la Línea C3, el tren con salida prevista a las 06.05 horas de la estación València Nord con destino Buñol ha efectuado su salida con 22 minutos de retraso por avería. El tren, que salía de la capital a las 08.05 horas con destino València Nord, ha registrado 21 minutos de retraso.

En la Línea C2, un tren con salida prevista a las 06.10 horas de la estación València Nord con destino L'Alcúdia ha circulado por Alzira con 16 minutos de retraso.

En la Línea C6, varios trenes han sufrido retrasos de cerca de 15 minutos: un tren con salida prevista a las 06.00 horas de la estación València Nord con destino Castellón; el tren con salida prevista a las 06.40 horas de la estación València Nord con destino Castellón (por avería).

También otro tren a las 07.40 horas Castellón-València Nord y un regional con salida a las 06.30 horas Tortosa-València Nord. Además, se ha cancelado un tren con salida prevista a las 10 horas de la estación de Castellón y destino Valencia.