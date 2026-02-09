Un escolta de Mazón afirma que no le oyó hablar de la dana por la mañana y que estuvo menos de 10 minutos en el Palau

Carlos Mazón a su llegada al Palau de la Generalitat en una foto de archivo. Rober Solsona / Europa Press

Uno de los escoltas del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que el antiguo jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat a las 19:50 horas el día de la dana y que permaneció allí menos de 10 minutos.

Así lo ha asegurado ante la magistrada encargada de la causa judicial de la dana durante su declaración de este lunes en los Juzgados de Catarroja, donde, además, ha explicado el itinerario del expresident durante el 29-O.

Durante las horas más críticas de la riada, los escoltas llegaron a las 19:35 horas al Palau, unos veinte minutos después de que el chófer de Mazón les avisara para que recogieran al expresident.

"A las 19:50 llega el expresident. Subió al despacho y nos dijo "ahora bajo y nos vamos". Tardó en subir y bajar muy poco", ha afirmado. En concreto, el declarante ha asegurado que salieron del Palau "sobre las 20:00 horas o un poquito antes".

Tras salir del Palau, se dirigen a L'Eliana, al Centro de Coordinación de Emergencias donde estaba reunido el Cecopi, lugar al que llegaron sobre las 20:30 horas, tal y como ha explicado el escolta.

Cabe recordar que el propio Mazón, en sus versiones de qué hizo durante las horas más críticas de la tragedia, aseguró que estuvo siguiendo la emergencia desde el Palau de la Generalitat.

Ahora, según la declaración del escolta de este lunes, se conoce que no pasó más de 10 minutos en su despacho.

Por otro lado, el escolta ha señalado que el equipo de protección del expresident tenían la comida con Maribel Vilaplana señalada en la agenda desde el día anterior.

Además, ha apuntado que "en ningún momento se comentó nada de suspender esa comida por la situación". "No sabían por qué iba a reunirse ni por qué era la comida", ha destacado.

Por otro lado, ha señalado que "era raro" que Mazón prescindiera de los servicios de los escoltas antes de llegar a pie a un restaurante. Sin embargo, apunta que "no era la primera vez".

El declarante es el primero de los tres escoltas que declararán este lunes ante la jueza. El testigo, que es Policía Nacional, estuvo trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada.

Además, ha asegurado que no escuchó hablar de nada de la emergencia a Mazón durante toda la mañana.