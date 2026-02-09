Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán el 23 y 24 de febrero en la comisión de investigación de Les Corts

Asociaciones de víctimas de la dana ante las puertas de Les Corts Valencianes. Jorge Gil / EP

Las asociaciones de víctimas de la dana comparecerán los próximos días 23 y 24 de febrero en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones del pasado 29 de octubre de 2024, una vez ya iniciado el nuevo periodo de sesiones del parlamento valenciano.

Así lo ha acordado este lunes la mesa de la comisión, presidida por Miriam Turiel (Vox) y en la que PP y la formación de Santiago Abascal suman mayoría frente al bloque de izquierdas que forman PSPV y Compromís.

Las víctimas acudirán así a la quinta sesión de comparecencias, en la que hasta la fecha solo han declarado técnicos y expertos, así como el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por PP y Vox.

El orden de los comparecientes fue muy criticado por los partidos de la oposición al considerar que las víctimas tenían que comparecer primero.

Con todo, Les Corts pidieron en su momento a la Conselleria de Justicia el listado de asociaciones constituidas a raíz de la tragedia o que representaran a afectados. Tras recibirlo, la Cámara cursó invitación para ofrecerles comparecer. A su vez, hicieron llamamiento público.

Algunas organizaciones de víctimas se han mostrado muy críticas con esta actitud y criticaron la tardanza. Pero pidieron acudir.

En total, comparecerán un total de 10 personas en la comisión, nueve de asociaciones de víctimas y un particular. Y se organizarán en turnos de mañana y tarde con un total de 5 comparecientes por día.

Las asociaciones dispondrán de una primera intervención de 22 minutos (los 15 habituales y siete adicionales), y el particular únicamente los 15 fijados en el plan de trabajo, además del turno de réplica.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, PP y Vox estudiaban desde hacía semanas retomar la comisión de la dana con las comparecencias de las asociaciones de víctimas a la vuelta de las vacaciones navideñas, ya que enero es un mes inhábil y el periodo de sesiones anterior finalizó el 19 de diciembre.

La incógnita era, en todo caso, en qué fecha lo harían, puesto que hasta este lunes 9 de febrero no se retomaba la actividad en la Cámara autonómica. Finalmente, populares y los de Abascal han acordado citarles dentro de 15 días.

Expertos y técnicos

La comisión de la dana celebró el pasado 1 de julio su primera sesión con comparecientes. Después llegó el verano y la actividad no regresó hasta septiembre. Hasta ahora, por el Parlamento han pasado expertos en obras hidráulicas e ingenieros.

Varios de ellos han defendido que el retraso en las obras por parte de los sucesivos gobiernos centrales del PSOE y el PP elevaron la magnitud de la dana. Así, consideraron que las citadas obras habrían mitigado el impacto de la tragedia y se habrían evitado muertes.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la del arquitecto urbanista Alejandro Escribano, quien fue citado en calidad de experto, aunque su familia también es víctima de la dana: su sobrina, única hija de su hermano, falleció en la riada el pasado 29 de octubre.

"He tratado de saber exactamente qué pasó aquel día y por qué ocurrió. Los caudales aquel día fueron de entre 2.500 y 3.500 metros cúbicos y si se hubieran desviado 700 metros cúbicos al Turia se hubieran podido absorber 1.500 en total junto a los 800 del Poyo", dijo.

"¿Eso qué significa? Que el agua hubiera bajado de nivel. No hace falta ser un experto para entender que la diferencia entre 1 metro de agua y 2 metros de agua es la diferencia entre vivir o morir. Estoy seguro de que si la vía verde hubiera estado hecha, mi sobrina estaría viva. ¿Esto es rebatible? Difícilmente lo es", sentenció.

También en esta tesis pivotó el ingeniero de caminos Teodoro Velázquez, quien trabajó durante 25 años en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En su intervención aseguró que sin las obras de encauzamiento previstas y sin un sistema de alerta temprana válido, "a las 17:00 horas la tarde las personas estaban sentenciadas a muerte".

Las intervenciones de los técnicos solo sufrieron un paréntesis para meter de manera urgente la del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en noviembre. Fue la que más expectación generó, como era previsible.

El dirigente había dimitido días atrás y acudió para centrarse en el discurso político con los argumentos que mantuvo durante el último año -sobre todo la falta de información de los organismos estatales- sin responder a las preguntas de la oposición y sin aportar novedades.

Primeras en el Congreso

A diferencia de la comisión de investigación de Les Corts, las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 fueron las primeras en comparecer en la comisión del Congreso de los Diputados.

Ésta sufrió un comentado retraso debido a que el PSOE se negaba a que entre los citados se incluyera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pedían Compromís y Podemos. Finalmente los socialistas cedieron, aunque lo metieron en el bloque de reconstrucción.

Ser las primeras en desfilar por la comisión del Congreso era una de las reclamaciones de las asociaciones más representativas, y los partidos de la izquierda aprovecharon la circunstancia para cumplir con este gesto simbólico y, de paso, contraponerlo a Les Corts.

Sus intervenciones comenzaron el 4 de noviembre, apenas un día después de que Mazón anunciara su dimisión como presidente de la Generalitat.