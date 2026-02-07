Ya es oficial: la nueva ayuda de la Generalitat de hasta 25.000 euros a empresas para fomentar la contratación de jóvenes

Las empresas siempre buscan incrementar y reforzar su competitividad. Para ello, la contratación de personal cualificado es un aspecto esencial de una compañía.

Para favorecer a las empresas valencianas e incentivar la contratación de los más jóvenes, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha lanzado una nueva línea de ayudas.

Con ella, las compañías podrán optar a subsidios de hasta 25.000 euros si seleccionan a empleados de entre 16 y 30 años para sus puestos de trabajo.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 3,7 millones de euros y la pueden solicitar empresas y personas autónomas del sector privado con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.

Cada empresa puede optar como máximo a dos personas contratadas a través de esta ayuda y deben ser jóvenes inscritos como demandantes de empleo en Labora durante al menos tres meses ininterrumpidos previos a su contratación.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado con respecto a esta nueva línea de ayudas que "para este Consell, el empleo juvenil es una prioridad absoluta".

Además, ha subrayado que estas ayudas "buscan facilitar el acceso de las personas jóvenes a un empleo estable y acorde a su cualificación, al tiempo que apoyan a las empresas en la incorporación de talento".

En este sentido, Camarero ha recordado las buenas cifras de empleo juvenil registradas en el cuarto trimestre, y ha hecho hincapié en el descenso del desempleo juvenil que se reduce en 14.270 personas menores de 25 años, lo que supone una bajada del 20 % en este colectivo, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

"La reducción del desempleo juvenil y el aumento del empleo entre las personas jóvenes confirman que las políticas activas de empleo están dando resultados, pero debemos seguir reforzándolas", ha señalado la vicepresidenta primera.

Requisitos y cuantía

Para poder acogerse a estas subvenciones, las personas contratadas deberán estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y haber estado desempleadas y registradas en Labora durante al menos tres meses previos a la contratación.

Además, deberán contar con una cualificación profesional como título universitario o de posgrado, doctorado, título de técnico superior de Formación Profesional Reglada o certificado de profesionalidad.

El importe de la subvención será de 10.000 euros por cada contratación indefinida. Esta cuantía se incrementa hasta 12.500 euros si la persona contratada es mujer o tiene discapacidad; 20.000 euros en el caso de víctimas de violencia de género y 25.000 euros si se trata de una persona con discapacidad severa.

Solicitudes y plazo

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat Valenciana. Toda la información sobre la convocatoria está disponible en el apartado correspondiente de la web de Labora.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de junio de 2026.