La CHJ detalla las horas de retirada de los Policías del Agua del barranco del Poyo el día de la dana: 14:01, 14:49 y 16:57

Mapa del recorrido de los vehículos de la CHJ el día de la dana. EE

La Confederación Hidrogáfica del Júcar (CHJ) ha detallado, en una respuesta al PP en el Senado, el recorrido que hicieron los vehículos de sus llamados Policías del Agua el día de la dana para vigilar el barranco del Poyo.

En ese documento se pueden comprobar los horarios de retirada de los agentes desplegados en base a la finalización del trayecto realizado. Y, concretamente, fue a las 14:10, a las 14:49 y a las 16:57.

En definitiva, los trabajadores acabaron su jornada antes de las 17:00. Las avenidas de agua se produjeron justo a continuación, cuando ya no había Policías de Agua sobre el terreno.

Tampoco había bomberos movilizados por la Generalitat, que se retiraron antes de las 15:00 horas tras ser desplegados después de la alerta hidrológica del Poyo a las 12:20.

La CHJ ha remitido hasta la fecha diversa documentación tanto al Senado como a Les Corts Valencianes como al propio juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Todos ellos le han preguntado por el trabajo que el día de la tragedia efectuaron los Policías del Agua, encargados de la vigilancia de barrancos.

Al Parlamento valenciano le comunicó en su momento que el 29 de octubre ningún agente prolongó su actividad más allá de las 17:00 horas.

El pasado enero, la Fiscalía pidió a la jueza de la dana que solicitara a la CHJ la identificación de los Policías del Agua y que fueran llamados a declarar como testigos.

También la jueza pidió al organismo de cuenca que comunicara si desplegó a sus agentes para la vigilancia in situ de la emergencia en algún punto de control el 29 de octubre.

En respuesta a todo ello, la Confederación respondió que tuvo solo a dos Policías del Agua en el barranco del Poyo el día de la dana.

Así, explicó que en la Zona Centro, que abarca el área por la que discurre el río Magro y barrancos como Horteta o la rambla del Poyo y que comprende en seis sectores los municipios principalmente afectados por las riadas, había en esa jornada seis efectivos entre agentes o guardias fluviales en tareas de vigilancia, un jefe de zona y un responsable de subzona.

En los dos sectores de la rambla del Poyo y barranco de la Horteta había un agente medioambiental y un guardia fluvial, respectivamente.

La CHJ argumentó en su momento que sus agentes no suplían la vigilancia del barranco del Poyo que tenía que efectuar la Generalitat.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias fue el que coordinó el despliegue de los bomberos tras la alerta hidrológica de las 12:20 en el Poyo. A la administración autonómica le corresponde la competencia en protección civil.

Sin embargo, en el texto de esa alerta emitida se explicaba que desde la CHJ y desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) se mantenía "el seguimiento de la evolución del caudal para informar de cualquier riesgo que se pudiera producir".

Es decir, se incluía al organismo de cuenca en la labor de vigilancia.