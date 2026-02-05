El Mercado de Colón entrega sus primeros premios y celebra su papel como motor social y cultural de Valencia

El Mercado de Colón se vistió de gala este miércoles para rendir homenaje a valencianos que inspiran con su trabajo y su pasión.

Los primeros Premios Mercado de Colón reconocieron a personalidades destacadas en los ámbitos de la comunicación, la cultura, el deporte, la ciencia, la empresa y la gastronomía, en una noche cargada de emoción y orgullo para Valencia.

Ángela Pérez, José Manuel Casañ, José Manuel Rodríguez Uribes, Pablo Motos y Ricard Camarena recibieron una serigrafía numerada de un cuadro especial del Mercado realizado por Horacio Silva.

La alcaldesa de Valencia y la familia del arquitecto creador del edificio, Francisco Mora, obtuvieron un premio especial.

La gala, presentada por Jesús Álvarez, arrancó con una introducción sobre el significado del Mercado de Colón para los valencianos que explicó su presidente, José Manuel Manglano, quien invitó a unirse a la Comunidad Mercado de Colón y a aprovechar este enclave modernista único para sus momentos y actividades destacadas.

Manglano distinguió con el premio especial a María José Catalá por su apoyo constante al Mercado de Colón a lo largo de los años, mucho antes de ostentar el cargo de alcaldesa.

"El Mercado de Colón es símbolo de una Valencia vibrante, que vuelve a respirar ambición y liderazgo, y que se siente orgullosa de su identidad. Y el Ayuntamiento de Valencia siempre va a estar a su lado para que este emblema de la ciudad siga estando en lo más alto", comentó la primera edil.

El Premio al Deporte fue concedido a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes: "Es un verdadero honor para mí recibir este reconocimiento. Mi hondo sentimiento hacia Valencia, la ciudad en la que nací, donde están mis amigos y mis mejores recuerdos, no hace sino aumentar si cabe la gratitud hacia las personas que con tanta generosidad decidieron situarme al final de esta hermosa fila de premiados".

"El Mercado de Colón es un lugar señero de nuestra ciudad, forjado por grandes emprendedores y comerciantes a los que quiero dar las gracias de corazón y con un fraternal abrazo", agregó. El premio le fue entregado por Ángel Adalid y José Ortiz de Down Monkey Business, Pantalán 5 y Lupin Piano Bar.

En la categoría de Ciencia y Empresa, el premio recayó en Ángela Pérez, emprendedora, investigadora y referente nacional en el ámbito de la genética y la biotecnología.

Le entregó el galardón Steve Anderson, de Ma Khin, y Aurelio Comes, de Frutas y Verduras Fina, como muestra de la conexión entre innovación, producto local y talento valenciano.

"Desde Valencia y desde hace casi 30 años venimos haciendo a todos los hospitales de referencia de toda España pruebas de diagnóstico genético que al final diagnostican enfermedades raras. En total hay 8.500. Trabajamos en ese cambio de paradigma de la medicina para vivir mejor", comentó la premio Jaime I al Emprendimiento al recibir emocionada el recuerdo del Mercado de Colón.

El Premio de Comunicación incluyó un reconocimiento especial a Pablo Motos, cuya trayectoria ha contribuido a proyectar la imagen de Valencia en todo el país.

El presentador del Hormiguero no pudo asistir a la gala, por lo que se proyectó un vídeo en el que comentó que siempre que visita Valencia pasa por la puerta del Mercado de Colón porque mi mujer siempre quiere ir "y está más bonito que nunca", además de agradecer el reconocimiento.

"Si decimos Comerranas, Quiero tener tu presencia o Chiquilla pensamos en mil momentos, porque Seguridad Social forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones. José Manuel Casañ ha logrado que Valencia, que los valencianos, estemos en los recuerdos de todos los españoles y que nuestra música, su música, suene en todas las bodas y celebraciones", introdujo el conductor del evento antes de recibir en el escenario al líder de la mítica banda.

A Casañ le entregó el Premio de Cultura Luis Lázaro, de Martin y Mary Pescadería Gourmet, y Kika Morató, de Vino y Flores.

Ricard Camarena, uno de los grandes referentes de la cocina valenciana contemporánea, reconocido por su apuesta por la huerta y el producto de proximidad, recibió el premio de Gastronomía, votado por unanimidad por todos sus compañeros.

El galardón fue entregado por Juan Galiano, director de Zona Valencia Centro de Cajamar.

"Para nuestra entidad el comercio local es un sector imprescindible en el dinamismo económico de la ciudad y, no solo eso, también es parte de nuestra identidad social y cultural, ya que refleja nuestra forma de hacer y de dar a conocer nuestros productos autóctonos", afirmó Galiano.

"Como banca cooperativa apoyamos todas aquellas iniciativas, como estos premios, que visibilizan su actividad y su contribución a la economía e identidad de nuestra ciudad", prosiguió.

Obras en el Mercado

La empresa pública de Valencia Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa) adjudica este jueves las obras de climatización y las bombas del sistema de saneamiento del Mercado de Colón, en el distrito de L'Eixample, con una inversión de 1,5 millones de euros.

Así lo anunció la alcaldesa de Valencia en la primera edición de los Premios, donde explicó que las obras son una de las peticiones que los comerciantes del mercado habían hecho y es uno de sus "compromisos".

Además, avanzó que "ya se están construyendo las nuevas escaleras mecánicas del centro comercial, que entrarán en funcionamiento este mismo año".

"Con el diálogo y la escucha activa podemos llegar muy lejos y es lo que estamos haciendo en este mercado", indicó.

La renovación de la infraestructura de calor y frío permitirá adaptar los equipos y extender la mejora a todos los ámbitos de la instalación.

La adjudicación de la mejora del sistema de saneamiento y de las estaciones de bombeo de aguas residuales del mercado permitirá asegurar el buen funcionamiento de los baños nuevos que se construirán, así como el saneamiento de las aguas derivadas de las cocinas de los diferentes restaurantes.

La alcaldesa, María José Catalá, en los Premios Mercado de Colón. EE

En cuanto a la sustitución de la escalera mecánica, se trata de una actuación necesaria, ya que conecta las dos plantas del mercado y su uso continuado ha generado numerosas averías.

En el acto, Catalá recordó la figura del arquitecto Francisco Mora, autor del diseño del mercado: "Mora es el arquitecto de L'Eixample, el que entendía que la belleza no está peleada con la funcionalidad, quien imaginó una Valencia que cuidaba la identidad, y que es el artífice de la Valencia moderna que hoy conocemos".

La alcaldesa dio las gracias a los vecinos y vecinas que "se animan a disfrutar del encanto de este mercado y de todos los comercios de la ciudad".

"Cada compra en el comercio local es una manera de cuidar lo nuestro, de apoyar a las familias que están detrás de cada mostrador y que construyen una ciudad más sólida, más humana y más cohesionada", valoró.

Primera edición

Los Premios del Mercado de Colón nacen con la vocación de agradecer y visibilizar a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mejorar la vida cotidiana y a proyectar Valencia más allá de sus fronteras, del mismo modo que el propio Mercado de Colón lo hace cada día desde el corazón de la ciudad.

El prestigioso artista Horacio Silva, Catedrático de Bellas Artes y referente internacional, creó para esta edición un cuadro exclusivo que quedará como legado en el Mercado, símbolo de tradición y modernidad.

Además, cada premiado recibió una serigrafía (Giclée) numerada, concebida como una pieza única que inmortaliza el espíritu del galardón y la esencia de Valencia. Su obra convirtió cada premio en arte, elevando la celebración a un homenaje cultural inolvidable.