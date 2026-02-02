¿Dónde está Vallanca? El pueblo de 128 habitantes donde es concejala la mujer que insultó a Pedro Sánchez en un mitin

Junto a Cuenca y a una hora y media de la ciudad de Valencia, Vallanca es un pequeño municipio de la provincia en la comarca del Rincón de Ademuz que hasta ahora era desconocido para muchos.

Sin embargo, los insultos de Belén Navarro, concejala del PP en la localidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin socialista, han incrementado la popularidad del territorio valenciano.

Ubicado en el interior de la provincia, Vallanca es un municipio que destaca especialmente por su entorno natural privilegiado al que muchos acuden para disfrutar de la tranquilidad y recorrer sus extensas rutas senderistas.

Con un pequeño casco antiguo y una población reducida, tan solo 128 habitantes, entre sus calles empedradas se esconde la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, una de las más antiguas de la comarca cuyo origen se remonta al S.XIII.

Pero, si su principal atractivo es natural, el gran reclamo de la localidad es la Ruta del Agua del río Bohílgues, un recorrido de aproximadamente tres horas. Aunque también hay otros puntos de interés como la ermita de San Roque o la iglesia parroquial de San Antonio de Padua.

Otros también optan por acercarse al lavadero o conocer sus diversas fuentes; ver la cueva del Hocino, situada junto a la carretera o conocer los viejos molinos todavía presentes en su término municipal.

Fuegos artificiales en Vallanca. Diputación de Valencia

Y, en cuanto al gobierno de la localidad, donde Navarro es concejala, lidera el Partido Popular con Ruth Sánchez Ferriz como alcaldesa.

Insultos a Sánchez

La concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro que insultó a Sánchez ha pedido disculpas por los insultos que lanzó al presidente del Gobierno, durante un mitin en Teruel.

En un comunicado, ha reconocido que sus palabras han sido "inapropiadas" y que estas "no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".



La mujer protagonizó un incidente en el mitin de campaña del PSOE, en el que participaban Sánchez y la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

Tras los insultos contra Sánchez, la mujer fue expulsada inmediatamente del recinto. Tras ello, los asistentes aplaudieron al líder socialista, quien pidió calma y replicó que quienes insultan no tienen argumentos.

En un comunicado remitido por el PP, la concejala explicó que "de manera espontánea" pronunció "unas palabras" que no debió decir. "Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia", afirmó.



Así, pidió "disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización", e indicó que "la crítica política es legítima", pero "el insulto no".