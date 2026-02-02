Raúl Martínez, el alcalde que busca vecinos para su pueblo de 300 habitantes: "Aquí eres el rey del mambo con 1.000 euros"

Raúl Martínez tiene 29 años, y a diferencia de otras muchas personas de su edad, él no busca grandes ciudades, trabajar en grandes empresas ni vivir con el frenetismo que parece haberse instaurado en el siglo XXI.

Es joven, le gusta la peluquería, la política y vivir en su pueblo. Con su corta edad, lo tiene todo. Vive en el municipio que le vio nacer, gobierna desde 2024 para sus vecinos y, a su vez, regenta su propia peluquería allí.

Con tan solo 380 habitantes, Zarra es uno de los pueblos más envejecidos de la Comunitat. Para combatirlo, Raúl quiere atraer a nuevos vecinos. Una de sus bazas es la economía. Allí, con tan solo 1.000 euros al mes, "eres el rey del mambo" según el alcalde.

Raúl se dedica a la política desde prácticamente el inicio de su vida profesional. Cuando era más joven -lo sigue siendo- se mudó a Valencia para estudiar Peluquería, y ahora combina ambas cosas.

De hecho, en un primer momento comenzó a trabajar de peluquero en la capital, pero finalmente decidió volver a Zarra. Echaba de menos su pueblo.

Allí, la anterior legislatura ejerció de concejal y primer teniente de alcalde, y en las últimas elecciones se postuló para alcalde, con tan solo 26 años. Lo hizo por el Partido Socialista, aunque subraya que en el caso de los pueblos "quien te impulsa es la gente, no el partido".

Durante su legislatura, Raúl tiene un objetivo: encontrar nuevos vecinos para su pueblo. Y en ello está. Actualmente son cerca de 380 los habitantes que tiene Zarra, aunque con mucho esfuerzo, poco a poco consiguen atraer a más familias.

Él, en concreto, basa sus políticas en intentar "llamar a la gente a través del turismo, repoblar y ayudar a las empresas que ya existen y fomentar las nuevas".

Su situación es muy delicada, e incluso Raúl vio peligrar la escuela del pueblo: "El cole se nos quedaba solo con tres niños, nos lo cerraban porque ya era menos de un aulario".

Afortunadamente, antes de que eso ocurriese llegó una nueva familia al pueblo. "Vinieron a repoblar hace tres semanas, y el domingo llega otra", apunta. Ambas tienen niños.

Esto, explica, viene más que bien al pueblo. Por un lado, se trata de un "impulso a la economía", ya que se alquilan dos viviendas que ha proporcionado el Ayuntamiento.

Por otro lado, los niños van al colegio y hacen vida en el pueblo. "Hay más diversidad y los niños pueden socializar más", añade.

Para Raúl, la familia que llegó recientemente a Zarra "ha ganado mucho". "En tranquilidad con los niños, por ayuda vecinal" y también en la parte económica.

Porque alquilar una vivienda en este pueblo cuesta "como mucho" 300 euros, según el alcalde. Siendo esta, añade, una casa "reformadita y bien para vivir". "Por eso, con 1.000 euros de sueldo al mes eres el rey del mambo", explica.

"De alquiler, como mucho, pagas 300. Eso serían 150 por persona, y si pones 250 euros de gastos, te quedan 700 euros para vivir", argumenta.

El pueblo

Zarra, enclavado en la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, se presenta como un enclave perfecto para quienes buscan turismo rural, cultural y en contacto con la naturaleza.

Entre sus elementos más destacados se encuentra la Iglesia de Santa Ana, levantada en 1760, junto a su torre campanario, donde aún se conserva la tradición del volteo manual de las campanas.

Uno de los grandes reclamos del municipio es la Ruta del Arte, que transforma las fachadas del pueblo en una galería al aire libre con reproducciones de obras universales como La Mona Lisa o Las Meninas.

Pasear por sus calles empinadas y de origen medieval permite descubrir rincones llenos de historia, como el antiguo lavadero público o la necrópolis ibérica situada en el Cerro del Tesoro.

Especial mención merece el Bosque Encantado, ubicado en la Hoz de Zarra, un espacio singular donde los árboles lucen coloridas creaciones de ganchillo.

Este entorno natural alberga también vestigios de antiguas viviendas y los restos de una vieja central hidráulica.

Para completar la visita, resulta ideal acercarse a la Presa de Zarra, dotada de merendero, asadores y fuente. A esta se suman la Presa de los Comuneros, la Presa del Rentón y el río Zarra, un entorno natural salpicado de cuevas, molinos y manantiales.