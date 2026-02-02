Feijóo a Junts y ERC sobre la dana: "¿Somos tan valientes con un presidente dimitido y tan cobardes con otro en ejercicio?"

Feijóo, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Alejandro Martínez Vélez / EP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

A lo largo de su intervención, en la que ha habido momentos de rifirrafe con los diputados, ha respondido a las preguntas del representante de Junts, que le ha cuestionado en varias ocasiones sobre por qué el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón tardó tanto en dimitir.

"¿Somos tan valientes con un presidente dimitido y tan cobardes con un presidente en ejercicio?", ha respondido Feijóo sobre lo que considera una falta de asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de España.

"Mazón hizo lo que tenía que hacer. Acreditó que, pasado un año de la dana, la sensación en la calle era que tenía responsabilidad de lo ocurrido. Y se fue. Eso le reconcilia en parte con los hechos", ha considerado.

Feijóo ha defendido que el expresidente de la Generalitat tenía el papel que le correspondía según las leyes. "No se puede hacer responsable solo a un responsable político cuando lo que falló es la falta de información", ha señalado sobre la carencia de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del Gobierno de España.

La comparecencia de Feijóo en la comisión de investigación en el Congreso ha arrancado con las preguntas de la diputada de Compromís Àgueda Micó. La parlamentaria le ha cuestionado sobre por qué no le ordenó tomar decisiones políticas siendo la principal autoridad del PP.

Feijóo le ha respondido que "hay un problema" si no sabe distinguir entre las competencias de un partido de las de una administración. "¿Cree que el presidente del PP toma decisiones en todas las autonomías donde gobierna?", le ha replicado.

El líder del PP ha insistido, como en anteriores ocasiones -y como repitió varias veces en su declaración ante la jueza de la dana-, en que la tragedia era "una emergencia nacional de libro" y quien tenía que declararla era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre si Mazón la podría haber solicitado, "pedir es una cosa y otra tener las competencias": "Estábamos ante una emergencia nacional y el Gobierno se inhibió de sus responsabilidades".

"Nadie estuvo al nivel"

Feijóo ha vuelto a considerar que "ninguna de las administraciones" -en referencia a la Generalitat y al Gobierno de España- "estuvieron al nivel exigible" aquella jornada del 29 de octubre de 2024.

El presidente del PP ha hecho referencia a los wasaps que mandó durante esa tarde y que presentó al juzgado en un acta notarial.

"¿Quizás soy culpable por haberme interesado en lo que pasaba en mi país? ¿En Andalucía, en Valencia o en Castilla La Mancha? ¿Por eso estoy aquí? Les mandé mensajes similares a los tres presidentes autonómicos. Me gustaría saber cuáles son los mensajes que le mandaron a Mazón la delegada del Gobierno, los ministros, el presidente del Gobierno…", ha afirmado.

El líder popular ha asegurado que él no mintió sobre el hecho de que Mazón le informó en tiempo real sobre la dana, sino que fue un "error" en su comparecencia pública. Se refería a que le mantuvo informado desde el 29 por la tarde (fue a partir de las 20:00) cuando el propio Feijóo se puso en contacto con el entonces presidente de la Generalitat.

"Yo estaba cenando con un ministro", ha comentado en referencia a Óscar López. Ambos se encontraban en un acto de entrega de premios del periódico 20 Minutos. "Estaría bien que le preguntaran a los miembros del Gobierno de España", ha comentado.

"¿Hay algún responsable político que contactara con el señor Mazón con 23 mensajes? Aemet, Confederación Hidrográfica del Júcar, Gobierno de España...? No debería ser un demérito interesarme por lo que pasa en mi país. Uno de los mensajes del señor Mazón fue pedirme el móvil del señor Pallete por los problemas de comunicación", ha indicado.

Se enzarza con Matute

La presidenta socialista de la comisión, Carmen Martínez, ha llamado a Feijóo al orden. El líder del PP se ha enzarzado con el diputado de Bildu Oskar Matute durante su interrogatorio. El parlamentario le ha instado a dimitir por mentir y le ha acusado de "amparar a Mazón".

Feijóo ha evitado responderle a cualquier cuestión de la dana y le ha preguntado sobre si va a aportar "alguna información para esclarecer los asesinatos pendientes de ETA".

"Escucharlo a usted hablar de mentiras y de verdades es un insulto con los 800 muertos que tienen ustedes en una organización terrorista que respaldan", le ha espetado.



La presidenta Carmen Martínez le ha interrumpido para decirle que se tenía que ceñir a la dana. Pero Feijóo ha continuado respondiendo a Matute.

"¿Usted viene aquí a preguntarme sobre una persona sin antecedentes penales como Mazón, a diferencia de su líder el señor Otegi? Que usted me hable de amparar a Mazón cuando ampara a Otegi, entenderá que me ponga los pelos como escarpias", ha señalado.

Ha sido en ese momento cuando la presidenta le ha llamado al orden "por primera vez".

Carmen Martínez ha intervenido para pedirle que se centre en el objeto de la comisión. Feijóo ha ironizado: "Estaría bien que fuera presidenta del Congreso para que el presidente del Gobierno nos contestara a lo que preguntamos".

La presidenta le ha solicitado que no entre en debate con ella ni cuestione su puesto. El líder del PP ha dicho que no la cuestiona sino que la valora.

A partir de ese momento, Feijóo ha respondido a alguna de las preguntas de Matute para afear la actuación del Gobierno central los días posteriores a la dana. "¿Que lleguen antes los bomberos franceses que el Ejército español es cumplir con la diligencia debida?", ha señalado.

