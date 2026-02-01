Históricos de Canal 9 para liderar À Punt: una constante que empezó con Mazón y continúa con Pérez Llorca

El director general de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Paco Aura, nombró este lunes a Nacho Cotino nuevo director de À Punt Radio. Un puesto de nueva creación para el que se convocó un concurso público.

El nombramiento se suma a otros realizados en puestos clave de la cadena y que siguen una misma tendencia desde que arrancó la legislatura con Carlos Mazón al frente de la Generalitat y que ha continuado con su sucesor en el cargo, Juanfran Pérez Llorca: el regreso de profesionales que ya formaron parte de la antigua Radiotelevisión Valenciana (RTVV), tanto a puestos directivos como en la parrilla de programas.

Cotino era copresentador del programa Va de Bo desde el pasado verano hasta que en diciembre de 2025 la cadena decidió cancelarlo debido al índice de audiencias que cosechaba. Su experiencia en televisión no se limita, sin embargo, a estos meses, sino que es anterior y su bagaje en televisión y radio se remonta a la primera etapa del medio público valenciano.

Trabajó en RTVV, en primer lugar en Ràdio Nou como jefe de sección de Deportes (2003–2007). De ahí, dio el salto a la tele, a Canal 9, donde fue copresentador de Minut a minut y Zona Champions desde octubre de 2007 hasta junio de 2013.

Su incorporación no ha pasado desapercibida, pues su perfil refuerza la presencia de antiguos profesionales de la casa en puestos estratégicos. Sin ir más lejos, el propio Aura también forma parte de este elenco, ya que era jefe en Canal 9 durante la etapa previa al cierre del ente por parte del Partido Popular.

Su nombramiento simboliza este retorno de rostros vinculados al antiguo modelo televisivo valenciano, ahora bajo una estructura distinta pero con caras reconocibles para la audiencia y la profesión.

En esta línea, uno de los fichajes más comentados, tanto en el ámbito político como en la propia cadena, ha sido el de Josep Magraner, el nuevo director de informativos de À Punt.

Este fue responsable de Programas Especiales Informativos de Canal 9 entre 2001 y 2008, una etapa que incluyó coberturas tan relevantes como la visita del papa Juan Pablo II a Valencia en 2006.

Su llegada fue contestada porque sustituyó en el cargo a Iván Esteve, quien había obtenido reconocimiento profesional por la cobertura informativa de la dana, considerada internamente como uno de los momentos más sólidos de los informativos de la cadena en los últimos años.

El relevo de quien fuera, además, el hombre fuerte del exdirector general durante la etapa del gobierno de Ximo Puig, Alfred Costa, generó un debate dentro y fuera de la redacción sobre los criterios del cambio.

En el ámbito directivo, además, se suma la posible incorporación de Pau Pérez Rico para relevar a Vicente Ordaz como presidente del ente tras su salida a Presidencia de la Generalitat para asumir las funciones de la Secretaría Autonómica de Comunicación.

Precisamente Ordaz, que hizo su carrera en Cadena Cope, había sido el único perfil ajeno a Canal 9 que ocupaba un gran puesto de responsabilidad. Pero el president lo reclutó como secretario autonómico, y ahora le puede sustituir otro ex de Canal 9.

Aunque el nombramiento de Pérez Rico no está cerrado, su perfil es uno de los que más agrada a Pérez Llorca. Por lo que, de acabar confirmándose, de nuevo se interpretaría como un nuevo paso en la misma dirección: la consolidación de una cúpula directiva con amplios vínculos con la antigua RTVV.

Rostros de la parrilla

En el listado de viejos conocidos que el medio público recupera, aunque esta vez para poner cara a algunos de sus programas, se encuentra también Josep Ramón Lluch, quien dirige ahora El retrovisor, un talk show que forma parte de la actual oferta de la televisión valenciana.

A él se suma el regreso de Inés Ballester, una de las presentadoras más populares de Canal 9 durante años gracias a espacios como Te'n recordes? o Flashback, programa emitido en varias cadenas públicas pertenecientes a la FORTA.

Ballester presenta desde hace relativamente poco, desde el pasado 28 de diciembre, En casa d’Inés, un programa que se emite en pleno prime time, recuperando un formato cercano y basado en la memoria colectiva.