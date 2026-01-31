Las 8.047 nuevas viviendas de Valencia, barrio a barrio: Jesús y Camins al Grau son los distritos donde más se construye

Aumentar la oferta de vivienda es una de las recetas del Ayuntamiento de Valencia para hacer frente a la emergencia habitacional en la ciudad, donde el precio tanto de la compraventa, como de los alquileres sigue batiendo récords.

El Consistorio prevé la construcción de 8.047 viviendas nuevas en los próximos años, gracias al impulso de 18 Programas de Actuación Integrada (PAI) que estaban paralizados desde hace años.

Estos planes urbanísticos afectan a una superficie total de 929.972 metros cuadrados y permitirán, además, la edificación de 2.853 pisos de protección pública, según los datos que maneja el Ayuntamiento.

Por distritos, los que más crecerán serán Jesús (con 2.556 viviendas de los PAI de San Marcelino, Parque Artillería y Camí Reial), Camins al Grau (con 2.550 pisos nuevos previstos) y Benimaclet (con 1.345 casas también en un único proyecto).

Poblats Marítims, con los PAI del entorno de Piscinas del Cabanyal y Fausto Elio, creará un total de 418 viviendas, la mitad de protección pública. Le sigue, con 300 inmuebles, el distrito de Quatre Carrers y, con 226, Ciutat Vella.

DISTRITO VIVIENDAS SUPERFICIE (m2) Jesús 2.556 208.778 Benimaclet 1.345 260.775 Camins al Grau 2.550 316.386 Quatre Carrers 300 37.500 Poblats Marítims 418 31.417 Pobles del Nord 203 26.687 Campanar 133 12.077 Olivereta 132 11.786 Patraix 19 2.045 Eixample 60 2.890 Ciutat Vella 226 13.787 Benicalap 102 5.844

PAI del Grao

El proyecto urbanístico más ambicioso que está en marcha es el PAI del Grao, que contempla la construcción de 3.200 pisos (450 protegidos) y una inversión de unos 150 millones de euros para transformar 380.000 metros cuadrados de los antiguos terrenos de la Fórmula 1.

El proyecto, presentado este verano, incluye dos grandes torres de uso terciario en la parte más próxima al mar, una de ellas de 42 plantas. La edificabilidad se repartirá en edificios de entre 20 y 42 alturas de manera gradual.

Render PAI del Grao. EE

El espacio del nuevo Grao se organizará en tres supermanzanas y habrá 45.000 metros cuadrados para dotaciones, entre ellas un colegio. También, en la futura urbanización habrá más de 3 kilómetros de carril bici y 430 alcorques en sus calles.

Con esta actuación, la ciudad abrirá su conexión al mar, que fue uno de los compromisos de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

PAI de Benimaclet

Por su parte, el PAI de Benimaclet, recientemente reactivado, contempla 1.345 viviendas, de las que 403 serán protegidas. Este sector es uno de los ámbitos urbanísticos previstos en el Plan General de 1988.

En julio de 2024 la Generalitat Valenciana dio luz verde al PAI y a finales de julio de 2025 finalizó la fase de exposición pública. Ahora, el proyecto se encuentra en la resolución de alegaciones y la elaboración de informes sectoriales para poder aprobarlo definitivamente.

El diseño planteado en el plan concentra la edificación en los extremos y crea en el centro del área un gran pulmón verde de 30.000 metros cuadrados, que mantiene los huertos urbanos.

Además, alcanzará los 96.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres y respetará los huertos urbanos, una petición vecinal.

Tres PAI en Jesús

El PAI de San Marcelino, en el distrito de Jesús, abarca una extensión de 87.000 metros cuadrados, de los que más de 30.000 son para uso residencial, lo que supone la construcción de 1.151 viviendas. De ellas, 216 se reservarán a VPO.

Proyecto del PAI de San Marcelino. EE

Además, el planeamiento reserva más de 11.000 metros cuadrados para uso terciario; 8.800 metros cuadrados para equipamientos, mientras que 32.000 serán zonas verdes.

Por su parte, el PAI "Parque de Artillería" es un proyecto impulsado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para un solar de 6,8 hectáreas en la zona sur de la ciudad, que incluye la construcción de 837 viviendas y un instituto. De ellas, 372 serán protegidas.

Finalmente, en Jesús está en marcha el plan de Camí Reial, junto al barrio de San Marcelino y las vías del tren de Renfe, que lo separará del nuevo PAI de Malilla que se está desarrollando.

Estima la creación de 568 viviendas, de las que un 30% serán públicas, en un espacio de 53.000 metros cuadrados.

Malilla

El PAI Malilla Sur (Sector PRR-7) ha sido recientemente reactivado por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal AUMSA. El objetivo es completar el desarrollo del barrio en su límite con la autovía V-30 y el Hospital La Fe.

Las obras de urbanización fueron adjudicadas en diciembre, con un presupuesto para las tareas de urbanización (calles, servicios y suministros) de 5 millones de euros.

Este plan supondrá la edificación de 300 viviendas. Los pisos se levantarán en cuatro solares edificables, de los cuales tres son de propiedad municipal y otro pertenece a Adif.

Además, se reserva una parcela de casi 1.600 metros cuadrados para uso terciario, cuyo destino futuro aún no se ha concretado.

Otras zonas

En el centro de la ciudad, el Ayuntamiento tiene en marcha el PAI Xeu Xerea unidad de ejecución 2 y el del Carmen unidad de ejecución 2. El primero supone la edificación de 76 viviendas y el segundo, 150.

A todos estos proyectos hay que sumar los PAI de Entorno Piscinas del Cabanyal (274 nuevas viviendas), Masarrojos unidad de ejecución 1 (78), Fausto Elio (144), Padre Domenech (133), Virgen Sales (111), Patraix unidad de ejecución 1 (19), Alquería Ponsa (21), Maestro Aguilar (60), Gil Sumbiela (102) y Carpesa (125).