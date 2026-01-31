Así ha sido la Exaltación de Marta Mercader como fallera mayor infantil de Valencia: un acto del tirón y con musical

La exaltación a la fallera mayor infantil de 2026, Marta Mercader, se ha celebrado este sábado en un acto con el llamamiento a "exprimir al máximo" la semana fallera y a que las futuras generaciones hagan perdurar las tradiciones y la cultura valencianas.

El evento, uno de los más importantes del calendario al marcar cada año el inicio de la cuenta atrás para las fiestas, ha reunido de nuevo a centenares de falleros infantiles en el Palau de la Música y ha estado encabezado por la alcaldesa de València, María José Catalá.

Para la ocasión, Marta Mercader ha optado por el color azul cristalino, que simboliza "pureza, frescura y luminosidad, cualidades que reflejan a la perfección su esencia" y está inspirado en el azul del día.

Como novedad, este año el acto se ha celebrado sin descanso: primero el espectáculo y, a continuación, la imposición de las bandas.

De la apertura musical se han encargado Víctor Lucas y Mamen Mengó, autores y directores de 'Espurna', con un estreno absoluto escrito, compuesto y dirigido "en clave cien por cien valenciana y cien por cien fallera". Al mando de las coreografías ha estado Rocío Mora.

'Espurna' es un musical "del sentimiento fallero que tiene como protagonista esa chispa capaz de encender una traca, de prender una falla o de iluminar la imaginación de un artista": "Habla de las Fallas y de los falleros y falleras y lo cuenta, a los más pequeños de la fiesta, desde el corazón".

Para conseguirlo, se ha hecho "una cuidada selección de actores y actrices, bailarines, vestuario, escenografía y atrezzo, todo 'made in València'".

La llama eterna ha estado representada por la cantante de musicales Lorena Calero, que ya puso voz a la pasada 'Crida'. Ha sido una composición musical donde se juegan con los ritmos y los estilos bajo la batuta del maestro Miguel Vidagany y la Banda Sinfónica Municipal.

Junto a ellos, Rocío Mora ha asumido la dirección coreográfica con cuatro bailarines valencianos. La escenografía ha corrido a cargo de José Luis Ceballos y Paco Sanabria.

Escola Cànem ha sido la responsable del diseño de vestuario con creaciones inspiradas en el teatro del Siglo de Oro español con pinceladas falleras. Junto a ellos, Mercedes Luján, maquilladora y peluquera habitual en las óperas del Palau de les Arts.

Tras el espectáculo, la Banda Municipal ha ocupado su lugar para recibir con las correspondientes suites a la corte de honor y la fallera mayor infantil, momento en que se les ha impuesto la banda y la 'joia' que las acredita oficialmente como máximas representantes.

Mercader ha escogido a su hermano, Álvaro Mercader Roig, y a su mejor amiga, Gabriella Giannattasio dell'Isola Herrero, componente de la corte de honor de la FMIV 2024, como portadores de la banda, el ramo, la 'joia' y la colocación de la almohada.

Cuchita Lluch como mantenedora

Tras la imposición de la banda a la fallera mayor y la ofrenda floral, ha cogido el testigo del acto la mantenedora, función que este año ha recaído en Cuchita Lluch, fallera mayor infantil de València de 1975.

En su discurso ha afirmado que conoce "muy bien los sentimientos que hoy desbordan a Marta y su corte y el inmenso orgullo y la gran alegría que sienten sus familias al verlas sentadas en este majestuoso escenario".

En este sentido, ha destacado que los ojos de todas ellas "hablan por sí solos, llenos de brillo y de una vida que quieren exprimir al máximo estos días que son un sueño de todos los falleros".

"Las Fallas son el sueño de todos y cada uno de los aquí presentes y de los miles de valencianos que cada año y día a día logran que esta fiesta mágica pueda suceder", ha valorado.

Por ello, ha animado a todos los representantes infantiles de las comisiones de la ciudad a "seguir soñando" de la mano de quienes hacen posible la fiesta de las Fallas: los indumentaristas, los orfebres o los artistas falleros. "Venimos de engalanarnos para disfrutar de nuestra fiesta, que es la fiesta más bella que anuncia la primavera", ha animado.

Dicho esto, ha hecho un repaso por los actos más destacados del calendario fallero, desde la 'Crida' en las Torres de Serranos, con la que València "se ilumina y el cielo se llena de luz y nos embarga el sonido, el color y el júbilo que inunda la ciudad".

También las 'mascletaes', ese "ritual diario" que enciende "nuestros sueños del olor a pólvora que nos hace vibrar", o la Ofrenda, "un momento culminante para todos los falleros y falleras por la devoción que tenemos a la Geperudeta" que consiste en "una procesión interminable de flores y música".

Por último, para la 'Cremà', acto que culmina la semana fallera, ha animado a los niños y niñas a "volar y teletransportarse para propulsarse al cielo de València y ver cientos de fuegos, uno en cada cruce de nuestra ciudad, que esa noche todavía nos pertenece".

Finalmente, se ha dirigido de nuevo a la fallera mayor infantil de València y a las componentes de su corte de honor, a las que ha pedido que sean "conscientes del valor" que adquieren con su nombramiento.

"Sois las herederas de nuestra cultura, de nuestra identidad valenciana y de nuestro territorio. Tradiciones que vosotras debéis hacer perdurar en el tiempo para que nuestra fiesta no termine nunca y, año a año, se siga engrandeciendo", ha dicho.

Pirotecnia y Basílica

La exaltación de la fallera mayor infantil de València ha concluido con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Dragón, disparado desde el Jardín del Turia frente al propio Palau de la Música. Una propuesta, bajo el lema 'Multicolors', que ha contado con 76,5 kilos de material pirotécnico, adaptada a un público infantil y que ha combinado desde lo pirodigital al tradicional fuego estático ("castillo de palos") durante doce minutos.

Una vez finalizado el acto, la comitiva se ha dirigido a la Basílica de la Virgen para realizar la tradicional ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, momento en el que las falleras mayores de València suben a su camarín para "encontrarse cara a cara con ella".