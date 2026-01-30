El PAI de Benimaclet avanza: tendrá un gran parque central y mantiene los huertos urbanos como pedían los vecinos

La tramitación del PAI de Benimaclet sigue avanzando con la incorporación de las últimas peticiones de los vecinos del barrio. El proyecto mantendrá los huertos urbanos en la explanada del gran parque central de 30.000 metros cuadrados previsto.

Así lo comunicó este viernes el Ayuntamiento de Valencia, tras la novena reunión del concejal de Urbanismo, Juan Giner, con la Asociación de Vecinos de Benimaclet, que se enmarca en la fase de participación ciudadana con los representantes vecinales.

La ordenación definitiva concentra la edificabilidad en los extremos y reserva una superficie de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes. Se trata de un diseño, según destacaron fuentes del Consistorio, que permite la funcionalidad del parque, que conecta el núcleo histórico del barrio con la huerta.

El Ayuntamiento también ha recogido las propuestas vecinales relacionadas con el tratamiento de las acequias, según las indicaciones del Ciclo Integral del Agua.

Asimismo, se reservará un espacio abierto destinado a la celebración de eventos, mercadillos o exposiciones en el gran parque lineal, que "actuará como corazón" del plan.

“El proyecto que tenemos hoy es mucho mejor gracias a las aportaciones ciudadanas y al trabajo de los técnicos de Urbanismo. Vamos a seguir con el espíritu de diálogo que iniciamos en 2023 y que nos ha llevado a que este sea el PAI de todos", manifestó el concejal de Urbanismo.

Más de 1.300 viviendas

El proyecto prevé una edificabilidad concentrada principalmente en los extremos del sector mediante torres de entre 20 y 25 alturas, que supondrá la construcción de 1.345 viviendas. De ellas, 400 serán de protección pública.

El PAI de Benimaclet contempla 268.000 metros cuadrados de suelo con una edificabilidad total de 161.000. Incluye dos zonas escolares, equipamientos deportivos y 1.200 plazas de aparcamiento.

Este plan urbanístico, que pretende integrar el barrio con la huerta de la zona norte de la ciudad, es uno de los más relevantes.