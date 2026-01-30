La jueza de la dana pide identificar a los bomberos que vigilaban el barranco del Poyo y se retiraron el día de la dana

La jueza de la dana ha requerido a la Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias) que remita, en el plazo de tres días, la identificación personal de cada uno de los bomberos forestales que vigilaron el río Magro y el barranco del Poyo el día de la tragedia.

La magistrada acuerda esta petición después de dirigirla al Consorcio de Bomberos y que éste le respondiera que es la Sgise la que se encarga de la gestión de dicho personal.

Cabe recordar que una de las cuestiones más polémicas de aquel 29 de octubre de 2024 fue la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, aquel que ocasionó la gran mayoría de las 230 muertes.

Estos efectivos se movilizaron a instancia del Centro de Coordinación de Emergencias después de que se decretara la alerta hidrológica en esa zona a las 12:20 tras el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Sin embargo, se retiraron antes de las 15:00 sin que esta decisión fuera conocida en Emergencias (según han declarado varios testigos en el juzgado a lo largo de estos meses).

El jefe de los bomberos, José Miguel Basset, llegó a asegurar que no supo ni del despliegue ni de la orden de que se marcharan.

Los audios de aquella jornada muestran que el operativo que se encontraba en una de las escalas contactó a las 14:30 con la Sala de Mando y Control para comunicar que el nivel del agua había bajado considerablemente hasta los 40 centímetros y pedir que les dieran instrucciones. "Retiraos a base", les comunicaron.

En esos audios no se comprueba quién dio la orden. Fue el sargento coordinador de recursos de guardia aquel día, quien en su comparecencia en el juzgado descargó la responsabilidad en Emergencias por no dar instrucciones claras de seguimiento de los barrancos.

La jueza también ha pedido a la Sgise la convocatoria del Consejo de Administración que convocó aquel 29 de octubre -reunión que tuvo lugar durante la alerta roja), el orden del día y el acta de la sesión.

Guía de autoprotección

La magistrada ha rechazado, por contra, una de las solicitudes que había hecho el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa: que la Conselleria identificara "cuál era el documento oficial de autoprotección frente a inundaciones vigente y aplicable en los días 28 y 29 de octubre de 2024 dirigido a la población general".

La instructora recuerda que no se elaboró ningún documento oficial de autoprotección hasta después de octubre de 2024 y que "tampoco se aporta" por parte de Argüeso "ningún elemento probatorio que indique que con anterioridad al 29 de octubre de 2024 se elaboró un documento de dichas características".

"En caso de existir, debería de ser de acceso público, y en su caso ser conocido, y por ende, aportado por quien fue secretario autonómico de Emergencias", señala.

"Se interesa una certificación expresa de la inexistencia, lo que carecería de sentido si se defiende la vigencia del mismo con anterioridad a octubre de 2024", añade.