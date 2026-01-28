El partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Maccabi Tel Aviv se jugará con público en el Roig Arena

El Valencia Basket, tras días de especulación sobre la seguridad del encuentro de Euroliga que disputará este jueves contra el Maccabi Tel Aviv, ha anunciado que los abonados podrán a acudir al Roig Arena a ver el partido.

Así lo ha confirmado el club propiedad de Juan Roig, que, pese a que existe un informe de la Policía Nacional que recomienda que se dispute el encuentro a puerta cerrada, entiende que se dan las condiciones para que puedan asistir los aficionados a animar al combinado 'taronja'.

"Con el objetivo de no perjudicar a sus aficionados, y no fomentar el agravio comparativo que está suponiendo a nivel competitivo", tal y como ha anunciado el club en redes sociales, los aficionados podrán asistir al encuentro presentando su DNI a la entrada.

Según han detallado a EFE fuentes del club, se jugará con público porque el informe mencionado de las autoridades es mucho menos contundente que el que obligó a celebrar el partido frente al Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada.

Además, tanto la Policía Local de Valencia como la propia Policía Nacional les han confirmado su apoyo para el dispositivo de seguridad.

Desde que en septiembre diversas protestas obligaron a cambiar el recorrido de algunas etapas de la Vuelta a España e incluso a dejarlas sin acabar, los seis partidos de competiciones europeas de baloncesto que se han disputado en España se han jugado a puerta cerrada tras la recomendación en cada caso de los informes de las fuerzas de seguridad.

Para el encuentro de este jueves hay convocada una nueva concentración de protesta que reclaman la expulsión de Israel de las competiciones deportivas por entender que tuvo una respuesta "genocida" sobre Gaza a los atentados terroristas de Hamas en octubre de 2023.

Los abonados del Valencia Basket deberán presentar su identificación para entrar al recinto y no podrán ceder sus pases. Además no se pondrán entradas a la venta ni se le facilitará ninguna al Maccabi. Igualmente se aumentarán los controles de acceso al recinto.