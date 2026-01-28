El Gobierno indemnizará con 216.000 por cada fallecido en Adamuz, el triple que en la dana por los anticipos de los seguros

El Gobierno central aprobó este martes en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas económicas dirigidas a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas.

El texto contempla una indemnización de 216.000 euros por cada fallecido. Una cuantía que triplica lo que recibieron las familias valencianas que perdieron un ser querido en la fatídica dana del pasado 29 de octubre de 2024 en Valencia.

La diferencia de compensación entre una tragedia y otra se justifica en que el Gobierno ha decidido esta vez anticipar a los damnificados las cuantías ligadas a la responsabilidad civil y a los seguros obligatorios.

Así, el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros tras las inundaciones que dejaron a su paso 230 fallecidos como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo y del río Magro fijaron una cuantía de 72.000 euros por cada víctima mortal.

Pero la medida, de carácter urgente, no contempló estas dos medidas adicionales: el adelanto del seguro de responsabilidad civil y la cobertura obligatoria.

La indemnización contemplada ahora tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), sube por tanto 144.000 euros más que el dinero que cobraron los familiares de las víctimas de la dana por estos dos conceptos.

De los 216.000 euros prometidos por el Gobierno ahora a los que hayan perdido a un familiar en el accidente ferroviario, 72.000 euros "serán a fondo perdido".

Otro montante idéntico lo percibirán como anticipo del seguro de responsabilidad civil, y los otros 72.000 restantes lo cobrarán "una vez que el seguro determine las lesiones y las personas fallecidas", según explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según detalló el ministro del ramo este mismo martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las familias afectadas recibirán el dinero en el plazo máximo de tres meses.

El compromiso de plazos, eso sí, dista de la ejecución de las ayudas a los afectados por la dana que tuvo lugar hace ya 15 meses.

No en vano, según consta en la web infoDANA habilitada por el propio Gobierno para ofrecer información actualizada sobre la ejecución de las ayudas, a día de hoy se han repartido 14,7 millones de euros en concepto de indemnización por fallecidos.

Esto significa que, actualmente y más de un año después de la catástrofe, han cobrado esta compensación 205 personas, 25 menos del total de víctimas que en realidad hubo en la riada.

Las ayudas directas

De hecho, si se consulta la ejecución de las ayudas, el grueso de los millones repartidos se corresponden con las indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros.

De los 9.189 millones de euros abonados por el Gobierno, casi la mitad corresponden en realidad a compensaciones del Consorcio: 4.218 millones.

Tan solo 2.736 millones de los más de 9.000 se puede considerar ayudas directas a los damnificados, menos de la tercera parte. El resto son transferencias a los ayuntamientos, compensaciones del Consorcio o incluso ayudas para la red de saneamiento de los municipios.

De esos casi 3.000 millones, el presupuesto total abonado a los familiares por cada fallecido suma 14,7 millones de euros, 72.000 por cada víctima mortal.

Indemnización a heridos

El fondo de 20 millones de euros aprobado este martes por el Gobierno contempla además indemnizaciones para aquellas personas que resultaron heridas en el accidente ferroviario.

Para los casos de menor gravedad, la compensación mínima es de 2.400 euros y aumenta de forma progresiva en función de cuál sea el parte de lesiones hasta alcanzar un máximo de 84.000 euros.

"No se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima o familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa económica o de desamparo institucional", quiso dejar claro el ministro.

En este sentido, advirtió que el Gobierno no iba a "consentir" que pasara "lo mismo que en Angrois, que haya víctimas que estén 10 años esperando una indemnización".

Por lo que la intención del Estado es pagar las cantidades "en un único pago" y, además, estarán exentas de tributación y serán complementarias a las abonadas por los seguros.