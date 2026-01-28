Confirmado por la Generalitat: el Gobierno valenciano ampliará las deducciones fiscales a las rentas medias

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este martes una de las medidas fiscales que ya anticipó en su discurso de investidura del pasado noviembre: la ampliación de las deducciones fiscales de carácter social a las rentas medias y no solo a las bajas.

Las desgravaciones fueron aprobadas en 2023 durante el Gobierno de Carlos Mazón. Se traducía en que los valencianos con rentas bajas podían deducirse gastos en dentista, oculista, práctica deportiva, enfermedades raras y alzhéimer, entre otras.

Ahora, éstas se amplían a las rentas medias, algo que se podrán aplicar 300.000 nuevos contribuyentes y que eleva al millón los valencianos a los que alcanzan las deducciones.

Pérez Llorca ha detallado, durante su intervención en el Foro ABC, que se trata de una iniciativa con efecto retroactivo "que continúa con la política de rebajas fiscales impulsada por el Gobierno valenciano para aliviar la carga tributaria de las familias valencianas y favorecer la cohesión social".

Medida que, ha apuntado, "se contrapone al infierno fiscal de los ocho años de Ejecutivo del Botànic".

El presidente de la Generalitat ha defendido que la administración valenciana "baja impuestos pero recauda un 7,4% más, elimina la burocracia y da libertad a las familias, al tiempo que garantiza unos servicios públicos fuertes y sostenibles".

Dos meses como presidente

Pérez Llorca ha recordado que se cumplen dos meses desde su investidura como presidente de la Generalitat, un proceso que ha calificado como "un ejemplo de normalidad democrática, al plantear un acuerdo abierto a todos los grupos parlamentarios, sin pactos previos ni negociaciones opacas, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y la continuidad del cambio iniciado tras las elecciones autonómicas de 2023".

Así, ha asegurado que en estos 60 días la Comunitat Valenciana "ha recuperado la normalidad y la estabilidad institucional que nos permite seguir avanzando en el cambio útil que responda a las necesidades de los ciudadanos".

"La Comunitat Valenciana cuenta hoy con unos presupuestos aprobados hace menos de un año y una agenda política previsible que nos permite centrarnos en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos", ha señalado.

De este modo, ha puesto en valor que en estos dos meses ha mantenido una agenda basada en el "diálogo y los acuerdos frente a la polarización y los bloqueos".

En este sentido, ha hecho referencia al contacto con las asociaciones de las víctimas, las visitas a municipios de la zona cero de la tragedia, la reunión con Pedro Sánchez o los encuentros con los agentes sociales y económicos y representantes del tejido productivo y sector primario.