Aemet advierte: la Comunitat, en aviso naranja y amarillo por fuertes vientos y fenómenos costeros este miércoles

La Comunitat, en aviso naranja y amarillo por fuentes vientos y fenómenos costeros. EP

La Comunitat Valenciana, aunque brilla por ser la comunidad de la luz y el color, encadena ya varios episodios de fenómenos climatológicos adversos, con lluvia y nubes.

Ahora, encara la jornada del miércoles marcada por las rachas muy fuertes de viento del oeste, especialmente en la mitad sur, donde probablemente se superen los 90 km/h, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Es precisamente este organismo el que ha activado avisos naranjas y amarillos por fenómenos costeros y viento a lo largo del territorio valenciano.

En concreto, el aviso naranja por fuertes vientos estará activo hasta las 23.59 horas en el litoral norte, interior y litoral sur de Alicante y el interior sur de Valencia.

Los avisos naranjas por fenómenos costeros están vigentes en el litoral norte y litoral sur de Alicante y en el litoral norte y litoral sur de Valencia.

Asimismo, están activos avisos amarillos por vientos en el interior norte, litoral norte, interior sur y litoral sur de Castellón y en el interior norte, litoral norte y litoral sur de Valencia.

Además, el aviso amarillo por fenómenos costeros está vigente en el litoral sur de Alicante y litoral sur de Castellón.

La temperatura va en descenso, ligero en el caso de las mínimas. La mínima es de 10ºC en las tres capitales valencianas, mientras que las máximas alcanzarán los 20ºC en Alicante, los 18ºC en València y los 15ºC en Castelló de la Plana.

De esta forma, la Comunitat Valenciana registrará este miércoles intervalos nubosos con precipitaciones en las horas centrales, la cota de nieve en el interior estará en torno a los 900-1.100 metros y las temperaturas experimentarán un descenso, ligero en el caso de las mínimas.