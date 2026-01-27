El PSOE valenciano suscribe una moción en la que pide al Gobierno analizar las infraestructuras ferroviarias

La estación de Catarroja en una imagen de archivo. EFE/ Ana Escobar

El PSOE valenciano votó este martes a favor de una moción en el Ayuntamiento de Valencia para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una revisión de las infraestructuras ferroviarias, en plena crisis tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Concretamente, la iniciativa suscrita por todos los grupos del Consistorio (PP, Vox, Compromís y PSPV-PSOE) insta al Ejecutivo central a realizar dos planes integrales de mejora: uno para el servicio de Cercanías y otro para el de Alta Velocidad.

El documento aprobado reclama una "auditoría operativa acerca de la situación de las infraestructuras ferroviarias y de su seguridad, así como obras de mejora para garantizar un servicio óptimo para el usuario que mejore las frecuencias".

Asimismo, pide a Renfe Viajeros que publique informes de gestión específicos del servicio en Valencia, "igual que publica los de Madrid y Barcelona".

Por otra parte, la moción insta a la Generalitat Valenciana a poner en marcha el plan estratégico de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 2026-2030 "recientemente presentado por importe de 850 millones".

Igualmente, se reclama ampliar la red de Metrovalencia en el área metropolitana de la capital valenciana, "adaptándose a las necesidades" y "una mejora de la información facilitada a las personas usuarias".

El cuarto punto es instar al Ejecutivo valenciano a tramitar y aprobar el PMoMe (Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de Valencia).

Debate en el pleno

Este acuerdo plenario se adaptó tras el debate de una moción presentada por Compromís para instar a la Generalitat a "solucionar los graves problemas del servicio de Metrovalencia e incrementar la inversión en el transporte público metropolitano".

Durante el debate de esta iniciativa, los ediles hablaron también sobre el servicio de tren de Cercanías, dependiente del Gobierno central. Criticaron "retrasos" e "incidencias" que registran las unidades que llegan y salen de la capital valenciana.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, planteó al ejecutivo municipal un acuerdo, aceptando algunos de los puntos de su moción, una opción que el edil de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), aceptó.

Los portavoces de los distintos grupos municipales cerraron la propuesta de acuerdo que fue finalmente aprobada por unanimidad.

Papi Robles subrayó el "compromiso, muy firme" de su partido con "la defensa de todos los servicios públicos, incluidos Metrovalencia, la EMT y Cercanías".

Así, señaló que Compromís pide "la mejora del metro con la misma exigencia" con la que se dirige al Gobierno central para pedir un buen funcionamiento de los medios de transporte que dependen de él.

Desde el PSPV-PSOE, Elisa Valía ha censurado el "deterioro de los servicios públicos" y rechazó "un modelo de movilidad completamente excluyente" mirando hacia el vehículo privado.