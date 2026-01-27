PP y Vox respaldan a la edil acusada de odio en sus tuits y aprueban su moción para que no se judicialicen "opiniones"

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó este martes con los votos a favor del PP y Vox la moción de la concejala de Vox, Cecilia Herrero, acusada de delito de odio por tuits racistas, en la que pide no recurrir a la vía penal "como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas".

De esta manera, los partidos de gobierno rechazaron las mociones de la oposición que exigían la destitución de la concejala de Vox, a la que la Fiscalía le pide tres años de prisión por unos comentarios de naturaleza racista en su cuenta de X.

Herrero evitó pronunciarse durante el debate, pese a que estaba previsto que hiciera la defensa de su iniciativa. Finalmente, decidió retirarla y presentarla como moción alternativa a las de Compromís y el PSPV y evitar así tener que hacer uso de la palabra.

Ningún concejal del equipo de gobierno compuesto por PP y Vox intervinieron para defender a Herrero. Antes del pleno, en la atención a medios, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, recordó el caso del exconcejal Pere Fuset (Compromís) al que la familia de un trabajador fallecido le pedía cinco años de cárcel.

Por su parte, el portavoz municipal del partido de Santiago Abascal, José Gosálbez, afirmó que no comparte los mensajes de Herrero.

Moción aprobada

La moción de Herrero recoge que "el Ayuntamiento de Valencia manifiesta su preocupación por el uso del Derecho Penal en conflictos políticos entre miembros de esta corporación".

En este sentido, recuerda "las advertencias de Juezas y Jueces para la Democracia sobre la instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas y la necesidad de preservar una justicia independiente, accesible y comprometida con los derechos fundamentales".

El texto aprobado pide a los concejales que "se comprometen a actuar con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras".

Asimismo, aboga por "promover espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación y reparar".

Respecto a los tuits, el texto señala que "sin entrar en el fondo del asunto, la apertura de procesos penales entre representantes públicos por puro oportunismo político y basado en discrepancias políticas genera una seria preocupación institucional".

Tuits racistas

La sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de entre 14 meses y tres años de prisión por delito de odio por una treintena de tuits publicados entre abril de 2020 y abril de 2024.

"Los moros nos invaden", "basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" fueron algunos de los mensajes que Compromís denunció ante la Fiscalía.

"Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros" fueron otras de las consignas manifestadas por Herrero.

La mayoría de las publicaciones recogidas tienen tintes racistas, sin embargo, también hay otros mensajes polémicos como "ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique" o "¿la Ley de Eutanasia que prevé para personas como Echenique?".

La Fiscalía considera que estos comentarios propagan "el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes".

Cecilia Herrero y Juanma Badenas (Vox) en el Ayuntamiento de Valencia en una imagen de archivo Efe

Acusa a la edil de "asociar" la inmigración "con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población".

"Con todos estos mensajes contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos de odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población", añade.

Herrero lamentó haber conocido esta petición por parte de la Fiscalía por los medios de comunicación, sin que la misma le fuera notificada de forma oficial, ni a ella ni a sus letrados.

Cecilia Herrero forma parte del equipo de gobierno que integran Vox y el PP, dirigido por María José Catalá. Actualmente está al frente de la delegación de Responsabilidad Patrimonial.

Los grupos de la oposición del Consistorio (Compromís y el PSOE) exigieron a la alcaldesa que destituyera a la concejal "de inmediato", extremo que Catalá rechazó. En este sentido, pidió dejar trabajar a la justicia y defendió la presunción de inocencia, aunque fue tajante al asegurar que no compartía los comentarios de Herrero.