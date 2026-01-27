Pérez Llorca reedita el cierre de filas con los presidentes provinciales del PP en busca de la unidad para 2027

El Palau de la Generalitat fue escenario este lunes de tres reuniones, con sus respectivas comparecencias y una foto posterior, entre Juanfran Pérez Llorca y los presidentes provinciales del PP (el de Valencia, Vicente Mompó; la de Castellón, Marta Barrachina; y el de Alicante, Toni Pérez).

La imagen de normalidad institucional entre cargos del mismo partido adquiere en el actual contexto un simbolismo especial, pues supone un cierre de filas en torno a la figura del jefe del Ejecutivo autonómico en la búsqueda de la unidad interna de cara a 2027.

De hecho, tras el acto, que finalizó alrededor de las 15:00 tras toda la mañana de encuentros, se fueron de comida. Una cita en la que se abordaron asuntos institucionales y de estrategia, pero también de partido, de acuerdo con fuentes populares.

El PPCV tiene varios actos previstos para los próximos meses que han de ser coordinados por la dirección. Es decir, por todos los allí presentes.

La instantánea de este lunes supone la reedición de un cierre de filas del que ahora nadie parece querer hablar demasiado: el de la famosa comida en la que Carlos Mazón, Pérez Llorca y los tres presidentes provinciales trazaron la estrategia del PPCV ante la dimisión del primero.

Un encuentro en el que pidieron un congreso regional y que Mompó liderara el partido, algo que sentó realmente mal en Génova.

Ahora, pasados tres meses, el presidente de la Generalitat es Pérez Llorca y la situación ha cambiado. El PPCV ha vivido una transición más o menos tranquila con la salida de Mazón pero la estabilidad tampoco es que se haya instalado en el partido, dirigido por una gestora en lo que supone un tutelaje de la dirección nacional.

De ahí que cada gesto institucional de Pérez Llorca no se lea únicamente como eso, sino como un intento de lograr la unidad de cara a 2027 ante su voluntad de ser candidato a la Generalitat (algo que no se despejará hasta, probablemente, el último trimestre del presente año).

Ocurrió con la visita al Ayuntamiento de Valencia en la que el dirigente popular y María José Catalá exhibieron su ticket electoral.

Sin grandes anuncios

Y sucedió este lunes con Mompó, Barrachina y Pérez. Ninguna de todas estas reuniones ha venido acompañada de grandes anuncios, sino de coordinación básica en la gestión y, por supuesto, de foto.

La atención primaria en zonas rurales, que los hospitales provinciales de Castellón y Valencia puedan entrar a la red sanitaria valenciana, un plan inversor para reforzar las infraestructuras deportivas en Castellón o la defensa del trasvase Tajo-Segura y de las obras del Júcar-Vinalopó fueron algunos asuntos que se trataron en los respectivos encuentros.

En su comparecencia posterior, el presidente de la Generalitat tuvo guiños especialmente hacia Vicente Mompó con la defensa del valenciano. Una batalla que el presidente de la Diputación de Valencia lleva incluso dentro de su propio partido.

Apoyo de Mompó

Un esfuerzo de acercamiento a Mompó que tampoco es casual, pues al líder provincial del PP en Valencia no le cayeron muy bien algunas de las primeras decisiones de Pérez Llorca.

Por ejemplo, no incluir a nadie de su equipo en el Gobierno o la batalla por el perfil de secretario general del PPCV, que ha resultado ser secretario general de la gestora y es Carlos Gil (persona muy cercana al presidente de la Diputación de Valencia).

Pese a todo, Mompó midió bien sus palabras en público este lunes para dar su respaldo a Pérez Llorca: "Ahora lo tenemos de presidente, apoyado por los tres presidentes provinciales, por todo el partido, y trabajando para que continúe porque, si continúa, será una señal de que se están haciendo las cosas bien y de que los valencianos apoyan nuestras políticas".

A lo que añadió que tiene "todo" su apoyo "y lo tendrá de cara al futuro".