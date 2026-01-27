Diana Morant pide a Llorca una auditoría de seguridad ferroviaria valenciana en plena crisis del Gobierno por Adamuz

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, presentó este lunes junto al portavoz de su grupo en Les Corts Valencianes, José Muñoz, un documento con 26 medidas que el diputado le trasladará este martes al presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca en la cita que tienen programada.

Una batería de peticiones entre las que destaca la de realizar una auditoría "de todas las instalaciones y material móvil de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana con el aval de la Agencia Valenciana de Seguridad y Ferroviaria (Avsf)".

En definitiva, los socialistas buscan que el órgano que se encarga de la seguridad ferroviaria en la Comunitat Valenciana avale que las instalaciones y convoyes de Metrovalencia que circulan en la actualidad están en condiciones de hacerlo.

La propuesta, según explican en el PSPV, no viene motivada por lo ocurrido hace una semana en Adamuz y que ha sumido al Gobierno central en una importante crisis y situado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el ojo del huracán.

Los socialistas exponen que la idea surge con anterioridad al accidente que se ha cobrado la vida de 45 personas, sino que responde a "cómo se retomó la circulación" de la Línea 1 de metro tras las inundaciones del pasado 29 de octubre.

Conviene apuntar que la citada agencia no validó el pasado verano la puesta en marcha de nuevo del tramo de Metrovalencia afectado por la dana entre Sant Isidre, València-Sud, Picanya y Paiporta.

Una comunicación que permaneció cerrada ocho meses debido a los graves daños que los desbordamientos del barranco del Poyo y del río Magro provocaron en la Línea 1. A pesar de todo, el 27 de junio se reanudó el servicio, y la agencia lo supervisó "a posteriori".

No obstante, el PSPV ha querido fijar la medida sobre el papel para que Pérez Llorca se comprometa con esta auditoría de seguridad ferroviaria.

Aunque el presidente valenciano no recibirá hasta este martes el documento por mano del portavoz del PSPV en Les Corts, el jefe del ejecutivo valenciano ya ha respondió este lunes a la petición.

"Que nos pidan esto en estos momentos en los que el PSOE tiene tantos problemas y sobre todo con el riesgo que sentimos todos nosotros... Me gustaría que vinieran ellos con compromisos como el soterramiento de las vías de Alfafar", advirtió Llorca en una atención a medios.

Acta de Mazón

Junto a la auditoría, el Partido Socialista plantea otras 25 peticiones que, en realidad, son conscientes de que difícilmente serán aceptadas por el jefe del Gobierno valenciano.

Pérez Llorca y Mazón. Jorge Gil / EP

No en vano, son una enmienda a las políticas impulsadas por el PP o, directamente, buscan incomodar a Llorca y ponerle contra las cuerdas de su propio partido.

Como muestra, la primera de las medidas que exigen es reclamarle el acta al expresident Carlos Mazón por la "anomalía democrática" que consideran que conlleva que tras haber dimitido mantenga el escaño en el parlamento autonómico.

Varios miembros del PP creen que no se puede repetir el "error de Rita (Barberá)", por lo que reconocen que, de hacerlo, el presidente autonómico se equivocaría y generaría las mismas consecuencias que ocasionó la reprobación de la exalcaldesa: abrir al partido en canal.

Los socialistas, conscientes de ello, han plasmado esta como la primera propuesta para, según explicó Morant, "responder a las demandas de la sociedad".

Romper con Vox

El resto de iniciativas que recoge el documento tampoco son fácilmente asumibles para el president, pues le piden en tercer lugar que rompan todos los acuerdos "firmados con la extrema derecha en la Comunitat Valenciana"; se refieren a Vox.

Sin embargo, conviene apuntar que el PP ha logrado sacar adelante los últimos presupuestos autonómicos tras negociar algunas medidas con el partido de Santiago Abascal.

El partido también ha sido su socio preferente a la hora de validar proyectos legislativos significativos para el PP a lo largo de la legislatura, como por ejemplo el primer Plan Simplifica, que reducía la distancia a la que se podrían construir hoteles de la costa, entre otras cuestiones.

Ahora, con la intención de aprobar unos nuevos Presupuestos de 2026 y con la segunda entrega de este decreto ómnibus -al que Abogacía de la Generalitat ya ha puesto varios reparos-, se antoja especialmente complicado que el Partido Popular vaya a romper relaciones con Vox en el parlamento autonómico.

Ahora bien, en el listado, el PSPV incluye una medida que sí se cumplirá relativamente pronto: la comparecencia de las víctimas de la dana en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

Está previsto que acudan una vez se reanude el calendario parlamentario a partir del próximo 9 de febrero, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

Tanto la participación de las víctimas, como el acta de Mazón o la ruptura con Vox están enmarcadas en un eje que los socialistas han bautizado como "Dignidad institucional".

A partir de ahí, Morant reclama a Llorca iniciativas propias del programa electoral del PSOE, como las reversiones sanitarias -menciona el área de salud Elx-Crevillent- o paralizar cualquier proceso de privatización.

Eusebio Monzó y José Antonio Rovira saludan a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EE

En materia educativa, que reactive el Pla Edificant, el que impulsó el gobierno de Ximo Puig para acabar con los barracones, o que implemente la gratuidad de 0 a 3 años también en las zonas despobladas, donde no existe actualmente oferta.

Financiación e impuestos

Los socialistas incluyen en el documento dirigido a Pérez Llorca medidas también dirigidas a respaldar las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado.

La más relevante, por las consecuencias que podría tener para la Comunitat Valenciana, el respaldo a la propuesta de reforma de financiación autonómica pactado con ERC y que incrementa en 3.669 millones de euros los ingresos que percibiría la autonomía respecto al modelo actual.

Morant le pide al jefe del ejecutivo valenciano que "defienda la propuesta del Gobierno" y que se "adhiera al acuerdo de condonación de la deuda del Gobierno de España, que se traduce en un alivio financiero de más de 11.000 millones de euros y una reducción del 20% de la deuda de la Generalitat".

El PSPV le exigirá a Llorca, además, que adquiera "el compromiso" de que la Generalitat destinará la mejora de la financiación "al refuerzo de los servicios públicos fundamentales y no continuar con las bajadas de impuestos a las rentas altas".

La lista, hasta llegar a 26, continúa con la petición de "intervenir el mercado de la vivienda" para "limitar precios en zonas tensionadas"; incrementar las ayudas al alquiler; o adherirse al Acuerdo Estatal para la Vivienda para "aumentar la construcción de viviendas de protección oficial (VPO)".

También recuperar la gratuidad del transporte público para los menores de 30 años, aumentar las plazas en residencias de mayores o poner en marcha una auditoría de todas las instalaciones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Por último, piden, además, que se unan al Pacto de Estado frente a la emergencia climática, criticado especialmente por Vox, así como derogar la normativa urbanística que flexibiliza la edificación en zonas inundables.