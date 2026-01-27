Bernabé evita cualquier crítica al Estado por la dana y apunta a la Generalitat en el Senado : "Todo se hizo tarde y mal"

La comparecencia de Pilar Bernabé en la comisión de investigación de la dana en el Senado se ha convertido en un cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE sobre la responsabilidad política de la tragedia.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha evitado cualquier autocrítica o crítica al Estado y a las agencias estatales (la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por su actuación el día de la dana o al Gobierno en lo relativo al envío de ayuda las jornadas posteriores.

La responsabilidad de manera completa, a su juicio, fue de la Generalitat. "Todo se hizo tarde y eso provocó que todo se hiciera mal", ha afirmado a modo de resumen.

Bernabé ha opinado que si el Gobierno valenciano "hubiera activado los mecanismos de coordinación con antelación se habrían salvado vidas". Algo que cree que se extiende a la convocatoria del Cecopi. "Se debería haber convocado a las 12", ha dicho.

La intervención de la delegada del Gobierno ha comenzado con momentos de tensión con el senador del PP Luis Santamaría, que ha convertido su interrogatorio en un debate constante del que Bernabé ha salido casi indemne.

Los momentos de mayor incomodidad, de hecho, han llegado con posterioridad. Sobre todo con el senador Fernando Carbonell, del grupo mixto y perteneciente a Vox.

Éste le ha preguntado por su papel en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, por su trabajo en la coordinación de los cuerpos de seguridad, por la información que manejaba y por la sensación de abandono de las poblaciones los días posteriores.

Bernabé, que ha tildado de "bulos" las afirmaciones de apagón informativo de la CHJ o que el ejército no llegara a los municipios, ha señalado que el Estatuto de Autonomía valenciano "establece que es la Generalitat la que tiene que proteger a los ciudadanos ante una catástrofe y una emergencia".

Defiende a Aemet y la CHJ

"Las agencias estatales cumplieron con su obligación desde el minuto 0. La Aemet envió la información con las alertas. Y la CHJ avisó a Emergencias para que decretara la alerta hidrológica en las cuencas peligrosas por la mañana. Era la Generalitat la que tenía que analizar los riesgos", he señalado.

Sobre este último punto discrepan diversos técnicos de Emergencias que han declarado hasta la fecha en el juzgado, y los cuales han remarcado que era la Confederación la que tendría que haber realizado ese análisis de lo que podía ocurrir en los cauces.

"A las 230 personas que fallecieron en la Comunitat Valenciana, si les hubieran advertido, si alguien nos hubiera advertido, nos hubiéramos enterado. Y se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes", ha apuntado.

"Si a las 12 y 20 (del 29 de octubre de 2024), cuando yo le pido a la consellera (de Emergencias, Salomé Pradas), que me pida la Unidad Militar de Emergencias (UME), hubiésemos puesto en marcha todo el mecanismo de coordinación que ellos no hicieron (...), habríamos adelantado todo cinco horas, cinco horas que eran vitales. Esas cinco horas sí que hubieran salvado vidas", ha lamentado.

Bernabé ha acusado a la exconsellera Salomé Pradas de ir a "hacerse fotos" a las 14:00 a Carlet (Valencia) y de no ofrecer la información sobre las llamadas del 112 en el Cecopi.

Esas llamadas, ha comentado, podrían haber puesto en alerta a los miembros de este órgano y adelantarse las decisiones.

La también dirigente socialista ha indicado que de la alerta se comenzó a hablar a partir de las 19:00 y ha aludido al retraso por la "presión" que el jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, realizó sobre Pradas, a quien le insistió que "de confinar, nada".

Audios del 112

Bernabé también ha acusado al PP de "robar" el audio de una conversación entre dos trabajadoras del 112 y la Aemet del 29 de octubre que se filtró manipulado, después de que la Guardia Civil desvelara en un informe que dos altos cargos del Ejecutivo valenciano de Mazón tuvieron acceso a esa llamada para posteriormente difundirla, un hecho que investiga un juzgado de Lliria (Valencia).

"Ustedes rompieron la custodia de las llamadas del 112, que debían estar custodiadas. Rompieron la custodia y sustrajeron la conversación de la trabajadora de la Aemet y de la trabajadora del 112 en un pendrive y se lo llevaron, rompiendo la custodia que el 112 debía hacer de las llamadas por ley", ha señalado.

Obras hidráulicas

La delegada del Gobierno no ha querido entrar en el retraso de las obras hidráulicas por parte de los Gobiernos del PP y el PSOE. De nuevo, toda la culpa es, a su juicio, del Ejecutivo del PP por el hecho de que le caducara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Un proyecto imprescindible como el del barranco de La Saleta lo tuvimos que venir a poner en marcha después de que lo tuvieran 7 años guardado en un cajón", ha argumentado.

En cualquier caso, ha insistido en que lo que hubiera salvado vidas habría sido un aviso a la población a tiempo.