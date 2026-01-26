Pérez Llorca desliga la dana al accidente de Adamuz pero cree que "sería más responsable que Puente se hubiese marchado"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha considerado que el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con un balance de 45 muertos y más de un centenar de heridos, y la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales, son "cosas distintas" con "formas de actuar distintas".

"Lo que sí que está claro es que hoy puedo asegurar que no hay ninguna campaña pagada a las redes sociales por parte del PP o del PP de la Comunitat Valenciana ni ningún consejero de esta Generalitat que haya puesto en un folio que es nuestra oportunidad", ha afirmado en referencia a los apuntes de la ministra Ana Redondo sobre la estrategia política que tenían que seguir con la tragedia.

"Nosotros sí que respetamos a las víctimas y sí que creemos que de las tragedias no hay que hacer política y no hay que polarizar", ha afirmado Pérez Llorca, quien se ha mantenido estos en una posición bastante suave respecto a la actuación del Gobierno de España a diferencia de otros dirigentes de su partido como Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, hoy sí ha pedido la dimisión del ministro de Transporte, Óscar Puente, aunque sin mencionar esta palabra. "Sería más responsable que se hubiese marchado", ha opinado.

"Todos tenemos que ser responsables de nuestros hechos y de nuestros dichos. El problema que hay en estos momentos es que el ministro que es responsable del tema ferroviario en España, todos sabemos la cantidad de cosas que ha escrito y que ha dicho respecto a la dana y a los incendios del pasado verano", ha señalado.

"Yo no cambio el criterio nunca, ni a las malas ni a las buenas. El que está cambiando quizás el criterio es el ministro de Transportes en base a lo que ha dicho hasta la fecha respecto a otras desgracias que han pasado en este país", ha incidido.

No obstante, ha hecho hincapié en que en estos momentos "hay una investigación en marcha" que espera "que se resuelva cuanto antes" para que, a partir de ahí, "los responsables asuman las responsabilidades".