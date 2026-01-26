Morant lamenta que Llorca no le cite para reunirse: "El presidente Pedro Sánchez lo ha hecho con Núñez Feijóo"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, junto a su portavoz en Les Corts, José Muñoz. Manu Bruque / EFE

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha presentado este lunes en la sede de los socialistas valencianos un documento con 26 medidas que el portavoz de su grupo en Les Corts, José Muñoz, le trasladará el martes al presidente Juanfran Pérez Llorca en nombre del partido.

La ministra de Ciencia y Universidades ha reconocido en la atención a medios que le hubiera "encantado" acudir al encuentro ella misma, pero Llorca no la ha invitado y ha limitado la ronda de reuniones a los portavoces parlamentarios.

"Me hubiera encantado acudir a la reunión, pero el señor Pérez Llorca no la ha querido elevar para que mantuviéramos un encuentro entre él y la máxima representante del PSPV", ha dicho para acto seguido lamentar que "no pare de pedir diálogo a los socialistas", pero luego no le llame.

En este sentido, ha recordado que Mazón sí la citó en su día, algo que no ha hecho el actual jefe del Consell. "Pero estoy a su disposición si considera que debemos hablar desde la máxima representación del PSPV, que le quiero recordar que la tengo yo como secretaria general", ha añadido.

Asimismo, Morant ha dejado entrever que tampoco ella será quien tome la iniciativa para reunirse, pues cree que una propuesta así debe partir del propio presidente de la Generalitat Valenciana.

"Por poner un símil, el señor Pedro Sánchez ha citado al señor Núñez Feijóo a una reunión. Todo el mundo entiende que el presidente de la Generalitat es quien debe citar al líder de la oposición para mantener un diálogo", ha explicado.

"Si entendemos que esto es simplemente un diálogo entre fuerzas políticas, entre partidos, podemos hacerlo por otras vías. Pero es entre el presidente de la Generalitat y los partidos del arco parlamentario", ha matizado a continuación.

En cualquier caso, la secretaria general de los socialistas valencianos ha subrayado que Muñoz acudirá al encuentro fijado en la agenda para este martes. "Nosotros nunca le daremos la espalda al diálogo", ha subrayado.

El portavoz del PSPV en el parlamento autonómico, así, pondrá sobre la mesa el documento elaborado por el partido con un total de 26 iniciativas que son, a juicio de Morant, "perfectamente asumibles y fáciles de cumplir".

"No queremos marear la perdiz ni ir con un tocho de documento con medidas imposibles de aceptar por parte del presidente", ha dicho.

Minutos después, eso sí, ha revelado que la primera de todas ellas es "pedirle el acta a Mazón", dado que consideran que es una "anomalía democrática" que siga siendo diputado autonómico.

Los socialistas también reclaman al PP que dejen de pactar "todo con la ultraderecha", con Vox.