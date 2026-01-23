Pérez Llorca elimina el límite de 72 asesores que se autoimpuso Mazón en la Generalitat al inicio de la legislatura

El nuevo Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca ha decidido este viernes eliminar el límite máximo de asesores que podía incorporar a la administración.

Una medida que permitirá al ejecutivo autonómico a partir de ahora fichar más personal y superar así los 72 eventuales, cifra tope que se marcó al inicio de la legislatura el Consell liderado entonces por Carlos Mazón para distinguirse del gobierno anterior, el de Ximo Puig.

El Consell del Botànic, que integraban PSPV, Compromís y Podemos, aprobó en su momento un decreto para limitar el número de asesores a 116.

Con el cambio de gobierno tras las elecciones de 2023, Mazón se comprometió a limitar el número de asesores a un total de 72 con el objetivo de "quitar la grasa" de la administración y reducir el gasto público.

Una promesa que, ahora, con Pérez Llorca al frente de la Generalitat, el ejecutivo ha decidido suprimir con la intención de atender las "nuevas necesidades que puedan surgir". Al menos, así es como lo ha justificado este viernes en el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina.

Respecto a la posibilidad de que se produzca ahora un aumento de eventuales, Barrachina ha asegurado que "no hay ningún escenario nuevo más allá del generado por la dana".

"No hay un número concreto máximo establecido en el que se iría aumentando. Había un compromiso de cubrir unos puestos y ahora cambia", ha zanjado.

