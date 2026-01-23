Cambios en Función Pública: Pérez Llorca adelanta la salida de Lorente tras su "choque" con el conseller Rovira

El pleno del Consell aprobó este viernes el cese del hasta ahora responsable de Función Pública, Javier Lorente, después de un choque entre este y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira.

Oficialmente, el cese se produjo a "petición propia" del exdirector general, sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, la falta de sintonía entre ambos aceleró la salida de Lorente, pactada para después de que se aprobara la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Generalitat de 2026.

Al parecer, la incompatibilidad de enfoques entre el alto cargo y el conseller y las nuevas líneas políticas que pretende aplicar el Gobierno valenciano en el área de Función Pública fueron factores determinantes para tomar esta decisión.

En todo caso, el cambio ha sido pilotado -como suele suceder siempre con los altos cargos- por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La salida de Lorente después de tres años en este puesto ha causado sorpresa dentro de la Conselleria de Hacienda.

Rovira fue nombrado como conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública el pasado 4 de diciembre, cuando dejó la cartera de Educación, responsabilidad que había ejercido desde el inicio de la legislatura de Carlos Mazón.

Lorente, de perfil técnico, fue subdirector general de gabinete técnico de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública durante el gobierno socialista de Ximo Puig. Mazón le fichó como responsable de Función Pública en agosto de 2023.

Desde entonces, su labor ha estado centrada en reducir la interinidad y planificar los recursos humanos de la Administración valenciana a largo plazo.

Fuentes cercanas a Lorente, destacaron las buenas relaciones que mantiene con todos los sindicatos y aseguraron que la OPE del 2026, con más de 3.000 plazas previstas gracias a cambios de última hora, iba a ser aprobada por unanimidad. En esta línea, negaron que fuera una persona de confianza del expresidente Mazón.

Su cargo será desempeñado ahora por Vicente Serra, funcionario de carrera con una dilatada trayectoria en la Generalitat Valenciana.

De hecho, Serra también formó parte, como subdirector, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública con Gabriela Bravo como consellera. Hasta la fecha, era subdirector de Universidades en la Conselleria de Educación.

Más nombramientos

El pleno del Consell de este viernes, también aprobó el nombramiento de Ester Felip Paradells como directora general de Coordinación de la Vicepresidencia Primera.

Mientras, a propuesta de la Conselleria de Sanidad, se dio luz verde a los nombramientos de Begoña Comendador Jiménez como directora general de Salud Pública, de Asunción Perales Marín como secretaria autonómica de Sanidad y de Ana Isabel Teijelo Deirós como directora general de Atención Hospitalaria.