La borrasca 'Harry' engulle las playas valencianas y la Generalitat reclama al Gobierno "actuaciones de emergencia"

Daños del temporal sobre un edificio de Tavernes de la Valldigna. EE

El temporal que ha azotado a la Comunitat Valenciana esta última semana ha dejado imágenes impactantes en algunas de las playas valencianas en las que algunos vecinos han tenido que ser evacuados de sus viviendas.

Ante los graves daños que ha ocasionado la borrasca 'Harry' en municipios como Tavernes de la Valldigna, la Generalitat Valenciana ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en la localidad para hacer frente a la reparación de las viviendas.

La administración autonómica ha subrayado que estos daños "se podrían haber minimizado si se hubieran llevado a cabo las obras de regeneración de la costa que llevan años paralizadas", según ha manifestado en un comunicado.

De hecho, en esta localidad, los vecinos de un edificio tuvieron que ser desalojados después de que se desprendiera una parte del mismo. Según han confirmado, podrán regresar a sus casas la próxima semana.

Por su parte, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, se ha desplazado a Tavernes de la Valldigna para evaluar sobre el terreno los daños ocasionados por el temporal marítimo y mantener un encuentro con los vecinos afectados.

Durante la visita, García Manzana ha explicado que, tras la finalización del episodio de fuerte oleaje, "podemos hacer una evaluación de cuáles han sido los daños que se han producido en la Comunitat Valenciana".

Pese a que ha señalado que hay "muchos puntos críticos como Sagunto, Moncófar o Altea", ha remarcado que "si hay un punto especialmente crítico es Tavernes, donde hay directamente familias afectadas y terrazas que han sido derruidas".

El director general ha advertido del "grave riesgo" que sufren algunas edificaciones situadas en primera línea y ha subrayado la necesidad de actuar de forma inmediata para evitar consecuencias mayores.

Playa de Tavernes de la Valldigna tras el temporal. Rober Solsona/Europa Press

"Lo que hacemos es dos llamamientos urgentes al Gobierno de España: el primero, unas actuaciones de emergencia ya, a través de tablestacas, escolleras o una combinación de ambas, para que el oleaje no golpee en las cimentaciones de estos edificios, porque si no el problema puede ser mucho mayor", ha indicado.

Según ha detallado, el mar ha dejado al descubierto las bases estructurales de varios inmuebles. "Estamos hablando de edificios de cuatro o cinco plantas con unas cimentaciones que a día de hoy están al aire", ha afirmado, insistiendo en que "tiene que haber una solución a cortísimo plazo para que el problema no vaya a mayores".

Protección del litoral

Además de las medidas urgentes, García Manzana ha defendido la necesidad de una intervención estructural que garantice la protección del litoral a largo plazo.

"Se trata de regenerar la playa y protegerla frente a las inundaciones para evitar que los temporales tengan consecuencias cada vez peores", ha explicado.

En este sentido, ha remarcado que solo una de cada siete de las actuaciones previstas para la costa valenciana se ha ejecutado. "Las actuaciones están planificadas desde hace años y apenas se ha llevado a cabo una pequeña parte. Aunque lleguen tarde, seguimos pidiendo esas actuaciones a largo plazo", ha señalado.

Temporal "insólito"

Por su parte, la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Clara Romero, ha lamentado la situación "dramática" de los vecinos de las tres terrazas afectadas por una situación "insólita".

"No habíamos tenido un temporal con esta brutalidad. Hemos llegado a tener olas de unos siete metros", ha destacado, también en declaraciones a Europa Press.

La primera edil ha hecho hincapié en que "lo primero" era garantizar la seguridad de los vecinos y anticiparse al riesgo de cualquier nuevo desprendimiento.

También ha puesto en valor la visita que ha realizado este viernes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y su seguimiento "desde el primer minuto".

Pérez Llorca

Por su parte, en declaraciones a los medios en Benicàssim (Castellón), el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "todo el mundo" puede comprobar en las playas valencianas "quién está diciendo la verdad" respecto a su situación, "si la Generalitat o el Gobierno de España".

Así lo ha trasladado al ser preguntado por las afirmaciones de este viernes de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una visita a la playa de Tavernes de la Valldigna afectada por el temporal.

La responsable estatal ha asegurado que "Tavernes es una prioridad para el Gobierno de España" y, en general, que "la Comunitat cuenta hoy con el mayor volumen de inversión en costas de su historia, con 373,2 millones de euros en actuaciones finalizadas, en ejecución y en tramitación".

Llorca, que ha remarcado que no quiere "polemizar", ha instado a Bernabé a que, si quiere "salir de dudas", visite todas las playas valencianas para conocer su situación.