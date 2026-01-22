Nuevo reconocimiento para Benidorm en Fitur por su modelo turístico transformador y sostenible

Benidorm sigue consolidando su posición como referente mundial del turismo sostenible e inteligente. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la ciudad ha recibido un nuevo reconocimiento por su modelo turístico transformador y comprometido con el medioambiente. El premio, otorgado por la empresa Veolia dentro del espacio TechYsostenibilidad de FiturTech, pone en valor el trabajo desarrollado en los últimos años para avanzar hacia un modelo turístico responsable, eficiente y resiliente frente a los retos climáticos del siglo XXI.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, fue el encargado de recoger el galardón, que distingue a la ciudad dentro de la categoría “Municipio Turístico” como ejemplo de integración entre sostenibilidad, tecnología e innovación urbana. Durante el acto, Pérez expresó su satisfacción por este nuevo reconocimiento, subrayando que “cada premio reafirma el compromiso colectivo de Benidorm con la sostenibilidad y con la construcción de un futuro en el que el turismo, la innovación y el respeto al entorno avancen de la mano”.

Asimismo, destacó la labor de los profesionales y servicios municipales implicados en las estrategias locales de sostenibilidad, eficiencia energética y digitalización del destino.

Entre los méritos que han justificado la elección de Benidorm figuran algunos de los hitos más recientes de su política turística y medioambiental. La ciudad fue distinguida en 2025 como European Green Pioneer of Smart Tourism, un reconocimiento europeo que premia la capacidad de los destinos para combinar crecimiento económico, innovación y protección del entorno natural.

Además, Benidorm ha sido seleccionada como finalista del Green Leaf 2027, una nominación que refuerza su papel como ejemplo de gestión urbana sostenible en el ámbito europeo.

El compromiso de Benidorm con la innovación se ha materializado también a través del hub tecnológico BeCiTi y de la plataforma digital Benidorm CORE, dos iniciativas que permiten integrar y analizar datos para mejorar la planificación turística, reducir el consumo de recursos y optimizar la movilidad y la gestión ambiental de la ciudad.

Estas herramientas están situando a Benidorm en la vanguardia de los destinos inteligentes de Europa, donde la sostenibilidad se concibe como una estrategia transversal que abarca desde la gestión de residuos hasta la planificación urbana.

El alcalde insistió en que este nuevo galardón “no es un punto de llegada, sino un incentivo para seguir mejorando”, y reafirmó su compromiso con la ciudadanía y con los visitantes para continuar impulsando acciones que contribuyan a legar “un mundo más equilibrado, habitable y sostenible para las generaciones futuras”.

Con este premio, Benidorm no solo reafirma su liderazgo en la transformación del turismo, sino que se consolida como un modelo de gestión inteligente que otras ciudades, dentro y fuera de España, observan como fuente de inspiración. En un contexto global donde el turismo busca reinventarse de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, la trayectoria de Benidorm demuestra que la innovación tecnológica, la cooperación público-privada y la conciencia ambiental pueden convivir dentro de un destino turístico moderno, competitivo y responsable.