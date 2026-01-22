Detenidos por el asesinato de un hombre en Benifaió tras simular el crimen con una explosión con incendio

Incendio con explosión de una vivienda de Benifaió, imagen de archivo. Consorcio provincial Bomberos

Varias personas han sido detenidas por asesinar a un hombre en su vivienda de Benifaió (Valencia) y, supuestamente, simular el crimen con una explosión con incendio.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto en el domicilio de la víctima, ya entrada la noche, sobre las 22:17 horas.

Fuentes de la Comandancia Provincial, que no han precisado el número de detenidos, han señalado a EL ESPAÑOL que la investigación se encuentra abierta y bajo secreto judicial.

El diario Levante-EMV avanzó este jueves la detención de al menos dos personas por el presunto asesinato del hombre.

En un primer momento, la muerte se atribuyó a una supuesta explosión de gas, que habría derivado en el incendio de la vivienda.

Según señala este diario, la autopsia determinó que el fallecimiento del hombre no fue por el incendio porque ya llevaba al menos 24 horas muerto cuando este se produjo.

En la explosión resultaron heridos el hijo de la víctima por quemaduras, imputado por haber quemado el piso con el cuerpo de su padre dentro para borrar las huellas; y una vecina, por inhalación de humo.

En todo caso, la investigación apunta a un móvil económico, para robar a la víctima.​