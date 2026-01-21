El PSPV acepta reunirse con Llorca en el Palau y Compromís pone como condición que le reclame el acta a Mazón

Los portavoces del PSPV y de Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví. Eduardo Manzana / EP

El PSPV se reunirá con Juanfran Pérez Llorca la próxima semana en el Palau. Será el martes 27 de enero. Los socialistas han aceptado el encuentro planteado por el presidente de la Generalitat y su portavoz en Les Corts, José Muñoz, acudirá, según confirman desde el partido.

En el caso de Compromís, la cita no tendrá lugar. La coalición ha difundido una carta de respuesta de su síndic, Joan Baldoví, en la que pone como condición que Llorca reclame el acta de diputado a Carlos Mazón y, si no la entrega, que lo expulse del grupo parlamentario. Algo que no tiene visos de producirse en este momento.

El presidente de la Generalitat ha remitido una misiva a los portavoces de los partidos como representación en la Cámara, como avanzó EL ESPAÑOL.

En ella, afirma que el pasado 27 de noviembre, durante el debate de su investidura en Les Corts, ofreció a todos los grupos políticos "diálogo" para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad en las instituciones valencianas.

También, recuerda, reivindicó el "máximo consenso posible" respecto a los grandes asuntos que necesitan los ciudadanos de la Comunitat.

Ahora, según señala, quiere convocar a los portavoces parlamentarios del PSPV, Compromís y Vox para "recoger sus aportaciones y mejoras" respecto a las propuestas que presentó en dicho debate, así como de "escuchar aquellas otras que su grupo considere oportunas".



Así, espera que los grupos parlamentarios consideren esta iniciativa relevante y "necesaria", y finaliza el escrito emplazándoles a formar parte de la "normalidad democrática que nos exigen alicantinos, castellonenses y valencianos a los líderes de todas las formaciones políticas".



Llorca ha citado el próximo martes a José Muñoz a las 10.00 horas; a Joan Baldoví (que no parece que vaya a acudir) a las 11.00; y al portavoz de Vox, José María Llanos, a las 12.00 horas.

Sin llamada a Morant

Muñoz asistirá por respeto institucional. "Como siempre hemos hecho", indican los socialistas. Resulta llamativo que la primera cita oficial vaya a ser con el portavoz parlamentario y no con la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, a quien Pérez Llorca no ha llamado todavía.

Baldoví, por su parte, ha adoptado una posición mucho más dura. En una carta dirigida al presidente de la Generalitat, le enumera una serie de recriminaciones.

Una es que todavía no se haya sometido a ninguna sesión de control por el calendario paralizado de Les Corts desde las Navidades.

Otra que no han encontrado "ni diálogo ni transparencia" y que les invitan a una reunión "sin orden del día", "sin propuestas sobre la mesa" y "a puerta cerrada en un despacho del Palau". A lo que añaden la exigencia de que le pida el acta a Mazón.

La postura de Compromís contrasta con la que mantuvieron con el propio expresidente de la Generalitat antes de la dana, en 2024. Baldoví se reunió con él en el Palau y acordaron tramitar una ley en defensa de la financiación autonómica que nunca salió adelante después de que el PP la rebajara a la mínima expresión.

Después, sí que es cierto, lo 'plantaron' en otros encuentros.

Entes estatutarios y presupuestos

En las reuniones con los grupos en el Palau, Pérez Llorca trasladará, entre otras cuestiones, la posibilidad de negociar los órganos estatutarios que llevan años pendientes de renovación, el Consejo de Administración de À Punt y de abrir la puerta de nuevo a los socialistas a estar en la Mesa de Les Corts.

A ello se añaden los presupuestos, que también abordará, según dijo en una entrevista con este periódico, en esos encuentros.

El presidente de la Generalitat busca su "ventana de oportunidad" en mitad del calendario de elecciones autonómicas para tratar de sacar adelante las cuentas junto a Vox.