Pérez Llorca y Ayuso se unen para promover el turismo conjunto de Valencia y Madrid y llegar a mercados más lejanos

La Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana han cerrado este miércoles una nueva alianza turística con la firma de un protocolo de colaboración para promover Madrid y Valencia como destinos además de para llegar conjuntamente a mercados más lejanos.

Así lo han puesto de manifiesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la firma del documento en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Por su parte, Pérez Llorca, ha destacado la apuesta de la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid por crear un eje nacional de inteligencia turística para "conocer mejor a las personas que vienen a visitarnos y ser más efectivos en nuestra política en esta materia".

El jefe del Consell ha indicado en referencia al acuerdo con Ayuso que "cualquier mejora que hagamos en esta área estamos contribuyendo a la felicidad de muchas personas ya que el turismo es la industria de la felicidad".

De esta manera, ambas regiones trabajarán de forma conjunta a través del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat-tur) y los hubs madrileños para desarrollar proyectos piloto que refuercen los destinos turísticos y potenciar la marca España en el mundo.

Tal y como ha destacado la Generalitat en un comunicado, este convenio va a potenciar el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de anticipar comportamientos y establecer perfiles de visitantes lo que permitirá planificar y tomar decisiones estratégicas para adaptar la oferta en un contexto de experiencias personalizadas para cada visitante.

"Una estrategia -ha explicado el president- que servirá para compartir experiencias con los grandes valores turísticos de la Comunidad de Madrid como el cultural o los eventos con los que aporta nuestra tierra como la costa, el interior o la gastronomía".

Al respecto, Pérez Llorca ha asegurado que "la buena conectividad entre Madrid y la Comunitat Valenciana facilita la apertura de nuevas rutas para que el turismo internacional que visita la comunidad madrileña pueda conocer nuestros atractivos turísticos".

"Región hermana"

Por otro lado, Ayuso, en su intervención, ha subrayado que la valenciana es una "región hermana" a la que siempre le han unido numerosos proyectos porque han estado "muy unidas".

"Hemos trabajado como un eje, especialmente con los autónomos y con las empresas y hemos sido dos de las regiones que más aportamos al Producto Interior Bruto (PIB) de España", ha expresado.

Firma del acuerdo. GVA

Por ello, buscan impulsar el turismo entre ambas comunidades en un momento "especialmente bueno" para el turismo en Madrid junto con Valencia, una tierra en la que los madrileños "viven, trabajan y disfrutan con absoluta pasión".

Además, Ayuso ha deseado a Pérez Llorca "todos los aciertos" como presidente valenciano y le ha trasladado su trabajo "leal y comprometido" para ambas regiones impulsen su labor de manera conjunta con el objetivo también de mejorar su proyección internacional y llegar a mercados lejanos.

De la misma forma, se ha referido a los profesionales del sector, que en su mayoría son "sufrido autónomos" y "sin los que el éxito turístico no se entendería".

Importancia del turismo

El president también ha resaltado la importancia del sector turístico en la Comunitat Valenciana, una industria que genera el 19% del PIB regional, 385.000 puestos de trabajo y que recibió 30 millones de turistas, de los que 12,5 millones fueron internacionales.

Además, hay que señalar que la región de Madrid es el principal mercado emisor hacia la Comunitat Valenciana con alrededor de cinco millones de madrileños, el 20% del total de turistas nacionales, que llegan a nuestro territorio.

El jefe del Consell también ha puesto en valor que este acuerdo representa el compromiso de dos territorios que "entienden muy bien lo que quieren los ciudadanos como pagar menos impuestos, tener más oportunidades y mejor calidad de vida".