Francisco, estudiante, consigue una beca de 90.000 dólares para estudiar arquitectura en EEUU: "Es el fruto del esfuerzo"

En un entorno educativo global cada vez más competitivo, el talento valenciano vuelve a destacar en la escena internacional.

Francisco Bolea de Castro, alumno del colegio Cumbres School Valencia, ha obtenido una beca completa para cursar el Grado de Arquitectura en la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), una de las instituciones académicas más prestigiosas y con mayor dotación financiera del mundo.

El hito de este joven valenciano es estadísticamente excepcional. Notre Dame, clasificada sistemáticamente entre las mejores universidades de EEUU, según U.S. News & World Report, recibe anualmente más de 30.000 solicitudes.

De estas, solo un pequeño porcentaje de estudiantes internacionales logra el acceso con financiación total tras superar un proceso de selección altamente competitivo. La tasa de aceptación global ha caído al 9%.

La beca obtenida, que cubre tanto la matrícula como el alojamiento y manutención, está valorada en aproximadamente 90.000 dólares anuales, lo que supone una inversión educativa superior a los 450.000 dólares por la totalidad de la carrera.

Notre Dame es reconocida mundialmente por su enfoque en la arquitectura clásica y el urbanismo tradicional, siendo la sede del prestigioso Premio Driehaus, el galardón más importante del mundo en esta disciplina.

Francisco Bolea de Castro, alumno del colegio Cumbres School Valencia. EE

Para Francisco, este logro es la culminación de un proyecto personal iniciado en secundaria y consolidado durante un Bachillerato marcado por la excelencia académica y un liderazgo proactivo.

"Este sueño es el resultado y el fruto de una trayectoria de esfuerzo constante. Fran ha demostrado que la combinación de talento y una actitud comprometida permite alcanzar las metas más ambiciosas", explican desde su entorno educativo en Valencia.

Desde el colegio, sus formadores han destacado la importancia de un acompañamiento personalizado que permite a los alumnos identificar y potenciar sus capacidades frente a estándares internacionales.

Este ingreso en la Universidad de Notre Dame no solo representa un éxito individual para Fran, sino que sitúa a la formación recibida en Valencia al nivel de los estándares educativos más exigentes del mundo y confirma que la formación en Valencia es capaz de abrir las puertas de las instituciones más exclusivas del planeta.