La edil de Vox a la que la Fiscalía pide tres años de cárcel por odio en sus tuits: "¿Expresarse libremente tiene ese precio?"

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero, respondió este martes a la petición de la Fiscalía de tres años de cárcel por sus comentarios de naturaleza racista. "¿Expresarse libremente tiene ese precio cuando eres un cargo público?", afirmó a EL ESPAÑOL.

Además, la concejala aseguró que "los tuits son del año 2021, de cuando no era concejal". "¿Las habrían investigado ahora igualmente si no fuera concejal? Es una investigación retrospectiva que se realiza por mi adscripción política", consideró.

Sin embargo, la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido la apertura de juicio oral y una pena de entre 14 meses y tres años de prisión por delito de odio por una treintena de tuits publicados entre abril de 2020 y abril de 2024.

Herrero lamentó haber conocido esta petición por parte de la Fiscalía por los medios de comunicación, sin que la misma le fuera notificada de forma oficial, ni a ella ni a sus letrados. "Estas filtraciones provocan una absoluta indefensión", denunció.

"Los moros nos invaden", "basta de patrocinar al moro" o "expulsión ya de inmigrantes y del Gobierno en la misma patera" fueron algunos de los mensajes que Compromís denunció ante la Fiscalía.

"Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada" o "tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros" fueron otras de las consignas manifestadas por Herrero.

La mayoría de las publicaciones recogidas por la Fiscalía tienen tintes racistas, sin embargo, también hay otros mensajes polémicos como "ya le gustaría a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique" o "¿la Ley de Eutanasia que prevé para personas como Echenique?".

Estos ataques racistas afloraron después de que en abril de 2024, respondiera a un mensaje del exdiputado de Podemos en Madrid, Serigne Mbayé, que compartió vídeos ofensivos de Daniel Esteve, líder de Desokupa, en los que cuestionaba: "¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?". La edil de Vox contestó: "Sí. Falta que te vuelvas a tu país".

En ese momento, Herrera negó ser racista y aseguró que los mensajes están descontextualizados. Comentó que muchos de ellos son respuestas a noticias sobre asuntos graves como violaciones grupales.

Delito de odio

La Fiscalía considera que estos comentarios propagan "el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia las personas migrantes, además de a las pertenecientes al colectivo LGTBI, o con discapacidad, haciendo uso, además, de un lenguaje peyorativo y de expresiones de burla hacia los mismos".

En esta línea, recuerda que "si bien ha borrado los mensajes", el perfil de Herrero en la red social X (antes Twitter) "cuenta con 11.300 seguidores".

"La acusada ha venido sirviéndose de estas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricciones, para publicar de forma masiva e indiscriminada mensajes e imágenes dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a personas del colectivo LGTBI y con discapacidad, entre otras", señala la Fiscalía en su escrito.

Juanma Badenas y Cecilia Herrero, en el pleno del Ayuntamiento. Rober Solsona / Europa Press

Acusa a la edil de "asociar" la inmigración "con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población".

"Con todos estos mensajes contribuye a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos de odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población", añade.

Destitución

Cecilia Herrero, forma parte del equipo de gobierno que integran Vox y el PP, dirigido por María José Catalá. Actualmente está al frente de la delegación de Responsabilidad Patrimonial.

Los grupos de la oposición del Consistorio (Compromís y el PSOE) exigieron a la alcaldesa que destituya a la concejal "de inmediato".

La portavoz del partido nacionalista valenciano, Papi Robles, calificó de "vomitivos" estos comentarios, mientras que desde el grupo socialista, el portavoz Borja Sanjuán afirmó que "no cabe una racista y una homófoba en el gobierno de Valencia".

El juez del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia dictó en junio de 2025 un auto en el que incoó procedimiento abreviado a la edil por estos tuits, como paso previo a sentarla en el banquillo de los acusados al ver "suficientes indicios de criminalidad" en su actuación.